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      Євробачення 2019: 42 країни підтвердили участь у конкурсі

      226 Читать новость на русском
      Євробачення 2019
      Євробачення 2019

      У міжнародному пісенному конкурсі "Євробачення 2019", півфінали якого відбудуться 14 та 16 травня, а фінал – 18 травня, підтвердили участь 42 країни.

      Про це йдеться на офіційному мікроблозі Євробачення у Twitter.

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      "Минулого року Нетта дозволила собі мріяти і виграла конкурс в Лісабоні. Ми в захваті від того, що в Тель-Авіві буде представлено 42 країни, і сподіваємося, що учасники натхненні тієї ж мрією", – зазначив виконавчий директор конкурсу Йон Ола Санд.

      Участь в конкурсі "Євробачення 2019" підтвердили 42 країни: Австралія, Австрія, Азербайджан, Албанія, Вірменія, Білорусь, Бельгія, Великобританія, Угорщина, Німеччина, Греція, Грузія, Данія, Ізраїль, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Кіпр, Латвія, Литва , Македонія, Мальта, Молдова, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Росія, Сан-Марино, Сербія, Словенія, Україна, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чорногорія, Чехія, Швейцарія, Швеція та Естонія.

      Зазначимо, що у півфіналах конкурсу змагатимуться 36 країн: представники країни, яка проводить конкурс і країни-засновників – Франції, Німеччини, Італії, Іспанії та Великої Британії – потраплять у фінал автоматично.

      Нагадаємо, у 2018 році міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2018 пройшов у португальському Лісабоні. За підсумками фіналу, перемогу здобула Нетта Барзілай з Ізраїлю. Співак MELOVIN, який представляв Україну, посів 17 місце.

      У серпні стало відомо, що, попри низку скандалів, у 2019 році Євробачення-2019 усе ж відбудеться у Ізраїлі. Організатори також назвали місцем проведення не Єрусалим, як про це наголошувалось раніше, а Тель-Авів. 

      Теги: LifeStyle Євробачення Новини Ізраїля
      Джерело: 24 канал
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