01:13
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
28°C 18°C
  • середа
    26°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Євробачення 2019 можуть провести не в Ізраїлі: у ЗМІ назвали країну-претендента

669 Читать новость на русском
Євробачення 2019 в Ізраїлі на грані зриву
Євробачення 2019 в Ізраїлі на грані зриву

Популярне шоу Євробачення, яке нещодавно прогриміло в португальському Лісабоні, у 2019 році може здивувати раптовою зміною у правилах. Ізраїль, який повинен приймати конкурс, вирішив провести шоу в Єрусалимі. Щоб не спровокувати збройний конфлікт на Близькому Сході, організатори можуть змінити локацію та провести вокальні змагання в іншій країні.

Нетта Барзілай, яка тріумфувала на пісенному конкурсі Євробачення 2018, виборола можливість для Ізраїля приймати гостей шоу зі всієї Європи в 2019 році. Однак такий шанс країна може втратити, адже запропонувала провести вокальні змагання в Єрусалимі, який є спірною територією на Близькому Сході.

Читайте також: Євробачення 2019 опинилось на грані зриву: деталі

Після анонсу бойкотування ізраїльський уряд все ж вирішив не наполягати на місті проведення шоу. На розгляд комітету винесли 4 міста, серед яких – Єрусалим. Відтак представники Європейського мовного союзу оголосили, що можуть обрати іншу країну, в якій проведуть шоу. Про це повідомляє ESC Today. 

Ще одним каменем спотикання була заява міністра культури і спорту Ізраїля Мірі Регев про повне узгодження з владою трансляції Євробачення 2019. Така умова для організаторів стала несподіванкою.

Це необхідно тому, що влада Ізраїлю фінансує конкурс,
– зазначила Мірі Регев. 

У Європі гостро обговорюють питання, пов'язані з пісенним конкурсом. За інформацією ЗМІ, точаться бесіди про політизацію шоу, що неприпустимо для організаторів конкурсу. Водночас екс-представник Євробачення Ахралій Гольдфінгер розповів, що наразі вирішується питання про перенесення пісенного змагання до Австрії. 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 18 червня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вивести 16 видів плям
18 червня, 10:00 Як вивести 16 видів плям
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук