Євробачення 2019 можуть провести не в Ізраїлі: у ЗМІ назвали країну-претендента

Популярне шоу Євробачення, яке нещодавно прогриміло в португальському Лісабоні, у 2019 році може здивувати раптовою зміною у правилах. Ізраїль, який повинен приймати конкурс, вирішив провести шоу в Єрусалимі. Щоб не спровокувати збройний конфлікт на Близькому Сході, організатори можуть змінити локацію та провести вокальні змагання в іншій країні.

Нетта Барзілай, яка тріумфувала на пісенному конкурсі Євробачення 2018, виборола можливість для Ізраїля приймати гостей шоу зі всієї Європи в 2019 році. Однак такий шанс країна може втратити, адже запропонувала провести вокальні змагання в Єрусалимі, який є спірною територією на Близькому Сході.

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Після анонсу бойкотування ізраїльський уряд все ж вирішив не наполягати на місті проведення шоу. На розгляд комітету винесли 4 міста, серед яких – Єрусалим. Відтак представники Європейського мовного союзу оголосили, що можуть обрати іншу країну, в якій проведуть шоу. Про це повідомляє ESC Today.

Ще одним каменем спотикання була заява міністра культури і спорту Ізраїля Мірі Регев про повне узгодження з владою трансляції Євробачення 2019. Така умова для організаторів стала несподіванкою.

Це необхідно тому, що влада Ізраїлю фінансує конкурс,

– зазначила Мірі Регев.

У Європі гостро обговорюють питання, пов'язані з пісенним конкурсом. За інформацією ЗМІ, точаться бесіди про політизацію шоу, що неприпустимо для організаторів конкурсу. Водночас екс-представник Євробачення Ахралій Гольдфінгер розповів, що наразі вирішується питання про перенесення пісенного змагання до Австрії.