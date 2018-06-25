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Євробачення-2019: названо місто в Ізраїлі, у якому відбудеться пісенний конкурс

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Євробачення-2019
Євробачення-2019

Ізраїльський уряд заявив, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 найімовірніше пройде не в Єрусалимі, а в місті Тель-Авів.

У міністерстві фінансів заявили, що єдиний майданчик, який відповідає стандартам конкурсу Євробачення перебуває у Тель-Авіві. А саме один з павільйонів міського Центру ярмарків. Про це повідомляє Arutz Sheva 7.

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Як раніше 24 канал розповідав, офіційно конкурс Євробачення 2019 відбудеться в Ізраїлі. Разом з цим остаточне місто проведення стане відомо за підсумками конкурсу серед міст-претендентів, який проведуть всередині країни.

Наразі проходять переговори між бродкастером Кан і відомством з приводу фінансування заходу.

Очікується, що на проведення Євробачення-2019 Ізраїль витратить від 16,6 до 22,1 мільйона доларів.

Нагадаємо, 12 травня у португальському Лісабоні пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.

За підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
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