Євробачення-2019: названо місто в Ізраїлі, у якому відбудеться пісенний конкурс

Ізраїльський уряд заявив, що міжнародний пісенний конкурс Євробачення-2019 найімовірніше пройде не в Єрусалимі, а в місті Тель-Авів.

У міністерстві фінансів заявили, що єдиний майданчик, який відповідає стандартам конкурсу Євробачення перебуває у Тель-Авіві. А саме один з павільйонів міського Центру ярмарків. Про це повідомляє Arutz Sheva 7.

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Як раніше 24 канал розповідав, офіційно конкурс Євробачення 2019 відбудеться в Ізраїлі. Разом з цим остаточне місто проведення стане відомо за підсумками конкурсу серед міст-претендентів, який проведуть всередині країни.

Наразі проходять переговори між бродкастером Кан і відомством з приводу фінансування заходу.

Очікується, що на проведення Євробачення-2019 Ізраїль витратить від 16,6 до 22,1 мільйона доларів.

Нагадаємо, 12 травня у португальському Лісабоні пройшов фінал міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018.



За підсумками фіналу, Нетта Барзілай здобула 529 балів (271 пункт – від журі та 258 – від глядачів), що забезпечило їй перемогу на цьогорічному Євробаченні, яке відбулося у Лісабоні.