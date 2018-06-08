16:14
8 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
24°C
26°C 10°C
  • субота
    27°C 16°C
  • неділя
    25°C 15°C
  • понеділок
    28°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Приховані таланти Шойгу. Телефон ганьби
Вєсті Кремля
23:13, 7 червня
Вєсті.UA. Скупий Порошенко. Аваков поверне Донбас
Вєсті.UA
21:22, 7 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. За валюту і під ковпаком КДБ: Проституція в Союзі
Згадати все
13:03, 6 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Євробачення 2019 опинилось на грані зриву: деталі

756 Читать новость на русском
Євробачення 2019 на грані зриву
Євробачення 2019 на грані зриву / Фото з вільних джерел

Європейці занепокоєні тим, що в Ізраїлі планують провести пісенний конкурс не в столиці, а в Єрусалимі. Таке рішення може спричинити загострення конфлікту на Близькому Сході, відтак Євробачення 2019 опинилось на межі зриву.

Про це повідомляє ізраїльський портал новин Ynetnews.

Як відомо, Нетта Барзілай тріумфувала на пісенному конкурсі Євробачення 2018, який відбувався в португальському Лісабоні. Відтак у 2019 році Ізраїль прийматиме гостей із всієї Європи та конкурсантів, які боротимуться за перемогу у шоу.

Читайте також: Нетта Барзілай впала зі сходів перед отриманням кубку переможця Євробачення 2018: відео


Переможець Євробачення 2018 – Нетта Барзілай

Організатори Євробачення одразу ж взялися вирішувати важливі питання щодо проведення конкурсу. Зокрема, було затверджено, що шоу відбудеться не в Тель-Авіві, а в Єрусалимі. Через це запрошена ведуча – акторка Галь Гадот – вирішила відмовитись від пропозиції ізраїльських представників Євробачення, щоб не спровокувати нового конфлікту на Близькому Сході.

Читайте також: Євробачення-2019 перенесли на пізнішу дату

Водночас Європейський мовний союз написав офіційне звернення до Ізраїлю, в якому висловив прохання переглянути питання щодо місця проведення конкурсу та обрати місто, яке б "не викликало таких розбіжностей".

Якщо до конкурсу буде причетна політика, виникне реальна ймовірність того, що Євробачення в Ізраїлі може просто не відбутися,
– зазначив інсайдер порталу. 

Така позиція європейців була озвучена на першій нараді Європейського мовного союзу та Ізраїльської мовної корпорації. Під час офіційної зустрічі було наголошено на тому, що політика не повинна впливати на конкурс, а пісенне шоу не має спровокувати збройне повстання. Відтак у Європі очікують пропозиції від Ізраїлю – організатори шоу повинні запропонувати щонайменше 2 міста, в яких можна провести конкурс, виключивши Єрусалим зі списку. 

Наразі прихильників Євробачення просять бойкотувати конкурс, поки Ізраїль не змінить свого рішення щодо місця проведення. Відтак стоїть питання про можливий зрив наступного грандіозного шоу чи перенесення його до іншої країни. 

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Євробачення 2018 Новини Ізраїля
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
сьогодні, 16:01 Чому звільнили Данилюка і які це матиме наслідки
Христина Бердинських 70
Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
сьогодні, 15:01 Україна і рак: як допомогти мільйону онкохворих?
Наталія Лебідь 918
Почему нужно выполнять требования МВФ
сьогодні, 14:01 Почему нужно выполнять требования МВФ
Сергій Фурса 243
Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
сьогодні, 13:01 Антін Мухарський: українцям треба не впадати в ейфорію і не зневірятись
Катерина Петренко 649
"Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
сьогодні, 12:00 "Виборча" гра почалась, і почалася не з того, що корисно Україні
Андрій Вігірінський 729
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук