Євробачення 2019 опинилось на грані зриву: деталі

Європейці занепокоєні тим, що в Ізраїлі планують провести пісенний конкурс не в столиці, а в Єрусалимі. Таке рішення може спричинити загострення конфлікту на Близькому Сході, відтак Євробачення 2019 опинилось на межі зриву.

Про це повідомляє ізраїльський портал новин Ynetnews.

Як відомо, Нетта Барзілай тріумфувала на пісенному конкурсі Євробачення 2018, який відбувався в португальському Лісабоні. Відтак у 2019 році Ізраїль прийматиме гостей із всієї Європи та конкурсантів, які боротимуться за перемогу у шоу.

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Переможець Євробачення 2018 – Нетта Барзілай

Організатори Євробачення одразу ж взялися вирішувати важливі питання щодо проведення конкурсу. Зокрема, було затверджено, що шоу відбудеться не в Тель-Авіві, а в Єрусалимі. Через це запрошена ведуча – акторка Галь Гадот – вирішила відмовитись від пропозиції ізраїльських представників Євробачення, щоб не спровокувати нового конфлікту на Близькому Сході.

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Водночас Європейський мовний союз написав офіційне звернення до Ізраїлю, в якому висловив прохання переглянути питання щодо місця проведення конкурсу та обрати місто, яке б "не викликало таких розбіжностей".

Якщо до конкурсу буде причетна політика, виникне реальна ймовірність того, що Євробачення в Ізраїлі може просто не відбутися,

– зазначив інсайдер порталу.

Така позиція європейців була озвучена на першій нараді Європейського мовного союзу та Ізраїльської мовної корпорації. Під час офіційної зустрічі було наголошено на тому, що політика не повинна впливати на конкурс, а пісенне шоу не має спровокувати збройне повстання. Відтак у Європі очікують пропозиції від Ізраїлю – організатори шоу повинні запропонувати щонайменше 2 міста, в яких можна провести конкурс, виключивши Єрусалим зі списку.

Наразі прихильників Євробачення просять бойкотувати конкурс, поки Ізраїль не змінить свого рішення щодо місця проведення. Відтак стоїть питання про можливий зрив наступного грандіозного шоу чи перенесення його до іншої країни.