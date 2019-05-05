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      Євробачення-2019 опинилось під загрозою через погрози терористів

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      Терористи погрожують зірвати Євробачення-2019 в Ізраїлі
      Терористи погрожують зірвати Євробачення-2019 в Ізраїлі / Колаж 24 канал

      З погрозами щодо Євробачення-2019 виступила терористична організація "Ісламський джихад". Там пообіцяли не допустити проведення в Тель-Авіві міжнародного пісенного конкурсу.

      У заяві терористів мовиться про те, що "Ісламський джихад" не дозволить "провести фестиваль", повідомив 9 канал ізраїльського телебачення.

      Читайте також: Євробачення-2019: що відомо про всіх виконавців та їхні пісні

      Відповіддю на "агресію Ізраїлю проти палестинського народу" стане "перетворення життя ізраїльтян на пекло", погрожують терористи.

      Ми заявляємо тим, хто ухвалює рішення в Ізраїлі: не мрійте про спокій і про те, що його буде досягнуто за рахунок палестинського народу. Наші сили сповнені рішучості дати гідну відповідь ворогові на його агресію, яка його застане зненацька,
      – мовиться в заяві "Ісламського джихаду".

      4 травня палестинські радикали з Сектора Гази випустили по Ізраїлю понад 250 ракет. У відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об'єктів радикальних рухів ХАМАС та "Ісламський джихад" на території анклаву.

      Євробачення-2019 пройде в ізраїльському Тель-Авіві. Перший півфінал конкурсу відбудеться 14 травня, другий – 16 травня. А фінал конкурсу, де визначиться переможець Євробачення, пройде 18 травня.

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      Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Євробачення 2019 Новини культури Євробачення Тероризм Ісламізм Новини Ізраїля
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