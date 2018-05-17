Євробачення 2019: Самойлова розповіла, хто наступний може представляти Росію

Представниця Росії на пісенному конкурсі Євробачення 2018 Юлія Самойлова розповіла, хто, на її думку, може представляти РФ наступного року в Ізраїлі.

Про це повідомляє ТАСС.

Читайте також: Євробачення 2018: користувачі мережі гостро розкритикували виступ Юлії Самойлової

Мабуть, назву співачку Manizha,

– відповіла Самойлова на питання, хто міг би представити Росію наступного року на Євробаченні.

Відеокліп російської співачки MANIZHA - ИЗУМРУД:

Крім того, Самойлова розповіла, що думала відмовитися від виступу на Євробаченні.

"У мене були думки відмовитися від конкурсу, особливо коли підготовка до конкурсу йшла не так, як я це уявляла", – наголосила Самойлова.

Нагадаємо, учасниця Євробачення від Росії Юлія Самойлова з піснею I Will not Break за підсумками голосування не пройшла до фіналу пісенного конкурсу Євробачення 2018, який проходить у португальському Лісабоні.

Виступ Юлії Самойлової з піснею I won't Break у другому півфіналі Євробачення 2018: відео

Хто така Маніже Хамраева? Це російська співачка, відома під творчим псевдонімом Manizha. Популярність артистка отримала після публікації коротких музичних відео в мережі Instagram.