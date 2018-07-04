Євробачення-2019 в Ізраїлі під загрозою: Нетту Барзілай звинуватили у плагіаті

Медіахолдинг Universal Music направив попереджувального листа авторам "Toy", яку представила пишнотіла співачка Нетта Барзілай, Дорону Медалі та Ставу Беґеру, в якому стверджується, що пісня, що стала переможцем "Євробачення-2018", є плагіатом на пісню Seven Nation Army.

Зауважимо, що таке звинувачення у плагіаті може поставити під загрозу проведення конкурсу "Євробачення-2019" в Ізраїлі. Про це повідомляє ESC Today.

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У статуті пісенного конкурсу мовиться, що пісня-переможець повинна бути оригінальною,. Так, якщо плагіат буде доведений, то Нетта Барзілай буде дискваліфікована, і конкурс "Євробачення" не відбудеться в Ізраїлі наступного року.

Попереджувальний лист було отримано авторами пісні ще два тижні тому і тепер один з авторів, ізраїльський композитор і режисер-постановник Дорон Медалі, вирушив в Лос-Анджелес для спроби вирішити конфлікт.

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