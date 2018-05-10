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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Євробачення: хто давав Україні найбільше балів за всю історію

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Євробачення 2018: бали за всю історію
Євробачення 2018: бали за всю історію / 24 Канал

Євробачення 2018 відбудеться в Ліcабоні завдяки Сальвадору Собралу, який у 2017 році у Києві здобув перемогу в конкурсі. Україна долучилася до конкурсу у 2003 році і за цей час лише один раз не брала участь в ньому. За цей період вималювалися конкретні прихильники нашої країни на Євробаченні.

Урочиста церемонія відкриття Євробачення 2018 пройшла 6 травня у Лісабоні. Півфінали відбудуться 8 та 10 травня, а грандіозний фінал конкурсу – 12 травня. Україну на Євробаченні 2018 у Лісабоні представить співак MELOVIN з піснею "Under The Ladder", він виступить у другому півфіналі останнім.

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Сайт "24" вирішив підрахувати, які бали від кого отримувала Україна, і оцінити, чого очікувати на Євробаченні цього року.

Бали Україні на Євробаченні

Ми вирахували середні бали, які давали українським виконавцям усі країни, що брали участь в Євробаченні разом з нами. Під час підрахунку враховували оцінки суддів та голосування глядачів.

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Виявилося, що найприязнішими до українців на Євробаченні є Азербайджан. Середній бал, який громадяни цієї країни присуджували нашим виконавцям, становить 8,94. У першій п'ятірці опинилися також Білорусь, Грузія, Польща, та Молдова. Усі вони давали Україні на Євробаченні в середньому не менше 7-ми балів.

Далі у першій десятці – Чехія, Росія, Італія, Вірменія, Ізраїль і Латвія. Від них Україна в середньому отримувала 5-6 балів.


Євробачення 2018: яких балів чекати Україні?

Зауважимо, що ці цифри – це зведений середній бал за всі роки. Але є ще інший показник – хто за всю історію віддав Україні найбільше "дванадцяток". За цим критерієм рекордсменом є Польща. Від неї ми отримали аж чотири найвищі бали – у 2004, 2005, 2007 та 2016 році. Від Португалії та Латвії Україна тричі отримувала "12".

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Скільки балів Україна віддавала іншим країнам на Євробаченні

Сайт "24" також підрахував суму балів, яку українці віддали кожній країні за всю історію участі в Євробаченні. Фаворитами українців виявилися... росіяни. Загальний бал, відданий Російській Федерації на Євробаченні – 110. У Євробаченні 2017 Росія участі не брали, а от у 2016 році – незважаючи на війну – українські глядачі віддали російському виконавцю Сергієві Лазарєву 12 балів. Цього року Росія повернулась на конкурс, тож зовсім скоро зможем дізнатися, як українці оцінять виступ Юлії Самойлової.

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На другому місці із 76,5 балами – Азербайджан. Третьою в українців на Євробаченні стала Молдова (57 балів).

У першій десятці за балами від України на Євробаченні опинилися також Вірменія, Грузія, Білорусь, Швеція, Норвегія, Польща і Сербія.


Євробачення 2018: українські фаворити

Теги: Новини України LifeStyle Новини культури Музика Євробачення Євробачення-2017 Публікації Інфографіка
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 травня
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