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      "Євробляхарі" заблокували кордон на чотирьох пропускних пунктах Львівщини

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      На Львівщині "євробляхарі" заблокували чотири контрольно-пропускні пункти до країн ЄС, зокрема у Краковці своє невдоволення висловлюють понад 1000 протестувальників.

      Про це у прямому ефірі повідомила кореспондентка 24 каналу.

      Читайте також: Набули чинності закони про "євробляхи": що змінилось

      Мітингувальники незадоволені новим законом, який набрав чинності опівночі 25 листопада.

      Учасники протесту пояснили, що тепер за один в'їзд в зону транзиту їм доведеться повністю оплатити вартість розмитнення, а не робити це впродовж року, як вони могли раніше. "Євробляхарі" обурені, тому що в такому разі вони не зможуть часто перетинати кордон з Польщею.

      Ліберальна лояльність до "євробляхарів" закінчилася там, де вони перетворили своє право на протест в обмеження прав інших людей. Було прийнято рішення розблокувати всі траси, які перекрили учасники акції. Звісно, поліція буде працювати в рамках закону, але у випадку порушень законодавства буде змушена застосувати заходи поліцейського примусу,
      – з цього приводу заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

      Окрім учасників мітингу на кордоні також зібралося чимало людей, які намагаються перетнути кордон за потребою: вже утворилася чимала черга з машин та автобусів.

      Краковець
      Пункт пропуску в Краковці

      Власники авто на єврономерах оголосили акцію безстроковою.

      Відео: протести на автомобільному пункті пропуску Устилуг-Зосин

      Нагадаємо, 8 листопада Верховна Рада схвалила закон про імпорт та акцизи при ввезенні в Україну автомобілів на іноземній реєстрації. Проте закон не влаштував власників таких авто і вони розпочали масштабну акцію протесту по всій Україні. Протестувальники вимагали скасувати норму щодо "віку" автомобіля, який завозять з ЄС. Згідно з ухваленими законами – що старішим є авто, то більшою є митна ставка.

      На засіданні парламенту 21 листопада нардепи спробували скасувати скандальний "закон про євробляхи", проте для ухвалення рішення забракло голосів.

      25 листопада, набув чинності новий закон про розмитнення авто на європейських номерах. Тепер, аби ввезти "євробляху" у режимі транзиту, доведеться віддати повну суму розмитнення.

      Теги: Новини України Євросоюз Авто на єврономерах протести Держприкордонслужба Арсен Аваков
      Джерело: 24 канал
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