Українська зброя в Туреччині, а російська – на Донбасі: топ-5 блогів тижня

Сайт 24 каналу зібрав топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

1. Информационная кампания России по дискредитации украинских комплексов активной защиты провалилась.

Из Турции пришла отличная новость, а именно: там начат процесс производства и оснащения танков M60T Sabra комплексом активной защиты Pulat AKS. Казалось бы, причем здесь Украина? А при том, что Pulat AKS – лицензионная копия украинских комплексов активной защиты (КАЗ) "Шершень", он же "Заслон-Л".

2. Верховна Рада і голосування за законопроекти про "евробляхи".

Мають спростити й здешевити цю процедуру, аби нарешті узаконити ті, напевно, вже два мільйони автомобілів на польській, латвійській та естонській реєстрації, що вже три роки кружляють дорогами України, перебуваючи поза законом. Ці законопроекти №84-87 та №84-88 влітку вже були проголосовані в першому читанні, і тепер, щоби набули вони чинності, за них мають депутати проголосувати в другому читанні. Втім, як це зазвичай відбувається у вітчизняному законотворенні, між першим і другим читанням в законопроект тишком-нишком вносять численні правки, які зрештою, можуть спотворити документ й перевернути у них все з ніг на голову.

3. Бойовики застосовують на Донбасі модернізовані снайперські гвинтівки Драгунова (СГД), обвіс на які був розроблений та виготовлений у Росії.

Фото СВД на своїй сторінці у соцмережі vk.com опублікував один із найманців Руслан Псеуш, який воює у так званій "військовій розвідці ДНР". Інструктор зі снайпінгу фонду "Повернись живим" визначив, що розробкою Росії, зокрема, є тактична цівка, що дозволяє закріплювати на гвинтівку додаткове устаткування на кшталт прицілу.

4. Порошенко теперь главный беспилотчик страны.

Об этом радостно сообщила его пресс-служба – дескать, солнцеликий посетил в Турции авиастроительную фирму Baykar Makina. А "главный волонтер" страны Юрий Бирюков пошел дальше, и прозрачно намекнул, что его патрон то ли сам сделал на заводе турецкой компании вот этот беспилотник, то ли купил его за наши с вами деньги. Вообщем, очередная победа. Но так ли это?

5. Наука стверджує, що неможливо оживити те, що остаточно вмерло.

Але якщо зануритися у містику, то способи підняти з могили трупи знайдуться. Особливо це стосується політичних трупів напередодні виборів – часто можна простежити співпрацю піарників та некромантів.

Що ми і спостерігаємо зараз, тому що до нас із потойбіччя повертається Партія Регіонів. Так-так, вам не привиділося: до світлого свята Гелоуіну ця політична сила без додаткових костюмів та гриму знову вийшла лякати людей.