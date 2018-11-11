02:55
12 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Амбіції Жириновського. "Санта-барбара" з участю "Медузи"
      Вєсті Кремля
      19:38, 10 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Клуб у Верховній Раді. Магічна драбина Медведчука
      Вєсті.UA
      18:43, 10 листопада
      Прибуткова справа: як псевдоактивісти нещадно заробляють на українцях
      ЦРУ
      09:00, 9 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Реклама: від початків до 90-х
      Згадати все
      22:51, 9 листопада
      Телеканал новин 24 Блоги Блог Медіа
      ПСЕВДОВИБОРИ НА ОКУПОВАНОМУ ДОНБАСІ УСИК – БЕЛЬЮ АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ КАТЕРИНА ГАНДЗЮК
      Блог Медіа

      Українська зброя в Туреччині, а російська – на Донбасі: топ-5 блогів тижня

      455
      Топ-5 блогів тижня
      Топ-5 блогів тижня / Колаж каналу 24

      Сайт 24 каналу зібрав топ-5 блогів, які читали цього тижня найбільше.

      1. Информационная кампания России по дискредитации украинских комплексов активной защиты провалилась. 
      Из Турции пришла отличная новость, а именно: там начат процесс производства и оснащения танков M60T Sabra комплексом активной защиты Pulat AKS. Казалось бы, причем здесь Украина? А при том, что Pulat AKS – лицензионная копия украинских комплексов активной защиты (КАЗ) "Шершень", он же "Заслон-Л".

      2. Верховна Рада і голосування за законопроекти про "евробляхи". 
      Мають спростити й здешевити цю процедуру, аби нарешті узаконити ті, напевно, вже два мільйони автомобілів на польській, латвійській та естонській реєстрації, що вже три роки кружляють дорогами України, перебуваючи поза законом. Ці законопроекти №84-87 та №84-88 влітку вже були проголосовані в першому читанні, і тепер, щоби набули вони чинності, за них мають депутати проголосувати в другому читанні. Втім, як це зазвичай відбувається у вітчизняному законотворенні, між першим і другим читанням в законопроект тишком-нишком вносять численні правки, які зрештою, можуть спотворити документ й перевернути у них все з ніг на голову.

      3. Бойовики застосовують на Донбасі модернізовані снайперські гвинтівки Драгунова (СГД), обвіс на які був розроблений та виготовлений у Росії. 
      Фото СВД на своїй сторінці у соцмережі vk.com опублікував один із найманців Руслан Псеуш, який воює у так званій "військовій розвідці ДНР". Інструктор зі снайпінгу фонду "Повернись живим" визначив, що розробкою Росії, зокрема, є тактична цівка, що дозволяє закріплювати на гвинтівку додаткове устаткування на кшталт прицілу.

      4. Порошенко теперь главный беспилотчик страны. 
      Об этом радостно сообщила его пресс-служба – дескать, солнцеликий посетил в Турции авиастроительную фирму Baykar Makina. А "главный волонтер" страны Юрий Бирюков пошел дальше, и прозрачно намекнул, что его патрон то ли сам сделал на заводе турецкой компании вот этот беспилотник, то ли купил его за наши с вами деньги. Вообщем, очередная победа. Но так ли это?

      5. Наука стверджує, що неможливо оживити те, що остаточно вмерло.
      Але якщо зануритися у містику, то способи підняти з могили трупи знайдуться. Особливо це стосується політичних трупів напередодні виборів – часто можна простежити співпрацю піарників та некромантів.
      Що ми і спостерігаємо зараз, тому що до нас із потойбіччя повертається Партія Регіонів. Так-так, вам не привиділося: до світлого свята Гелоуіну ця політична сила без додаткових костюмів та гриму знову вийшла лякати людей.

      Автор: Блог Медіа
      Теги: Новини політики Новини України Війна на Донбасі Новини Донецька Петро Порошенко Авто на єврономерах Новини Росії Новини Києва війна Партія регіонів Блоги тижня
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за 11 листопада
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      11 листопада , 22:17 Головні новини 11 листопада: псевдовибори на Донбасі, річниця Першої світової і перемога Усика
      Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      11 листопада , 21:00 Луценко та соратники Януковича: якої відповідальності уникає генпрокурор
      Сергій Лещенко
      Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      11 листопада , 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
      Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      11 листопада , 20:02 Найкумедніші меми тижня: спортсмени-політики, курйози з Вільямом і Лисенко без канапок
      Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      11 листопада , 19:30 Зґвалтування й убивство школярки на Харківщині і "секс-скандал" у Нацполіції – топ-5 відео тижня
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук