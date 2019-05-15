17:10
16 трав 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Російські відьми підпалили Нотр-Дам. Хто підставив Путіну килим
      Вєсті Кремля
      21:35, 15 травня
      Вєсті.UA: Як Порошенко засіває "хороших" людей. Вакарчук поділився політичною стратегією
      Вєсті.UA
      20:09, 15 травня
      Естонського дива не сталося: чому в Україні не можуть запустити електронне урядування
      ЦРУ
      09:00, 15 травня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Наркоманія в Союзі
      Згадати все
      01:02, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ДЕНЬ ВИШИВАНКИ

      "Євробляхери" вийшли на мітинг у центрі Києва: фото, відео

      3844 Читать новость на русском

      Вранці 15 травня в урядовий квартал Києва з’їхалися майже дві сотні активістів на автомобілях на іноземній реєстрації. "Євробляхери" закликають нардепів продовжити принаймні на півроку період пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією.

      Учасники акції припаркували свої автомобілі по обидва боки проїжджої частини вулиці Грушевського, починаючи від Маріїнського парку і до Кабінету міністрів. Рух транспорту поки що не перекривають, але він час від часу ускладнюється.

      Читайте також: Євробляхери влаштували сутичку з поліцією під Радою: фото і відео

      Активісти тримають прапори з символікою "Авто Євро Сили" та "Правого сектору". Окрім того, на площі Конституції встановили сцену, на якій написано "Прибрати акциз. Разом сила". Зі сцени власники авто на іноземних номерах звернулися до новообраного президента України Володимира Зеленського з закликом приїхати до них і також виступити з питанням щодо "розмитнення євроблях".

      Учасники вимагають:

      1. Подовжити пільговий період для розмитнення авто;
      2. скасувати акциз на авто;
      3. відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку;
      4. зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.


      Протести власників "євроблях" у Києві

      "Євробляхери" планують мітингувати два дні. Сьогодні вони збираються стояти на вулицях Києва до 14:00. Саме у цей час почнеться засідання комітету, на якому буде сформований відповідний законопроект для голосування у Верховній Раді.

      "Євробляхери" мітингують в центрі Києва

      На протестах присутні поліцейські та бійці Нацгвардії, які охороняють порядок.


      Правоохоронці патрулюють порядок у центрі Києва, де триває мітинг "євробляхерів"

       

      Наразі мітингарі зібралися під будівлею Кабміну

       

      Згідно із ухваленим в листопаді 2018 року законом, розмитнити авто із єврономерами можна до 23 травня. Вже з 24 травня до власників авто з іноземною реєстрацією почнуть застосовувати штрафні санкції.

      "Євробляхерам" загрожують такі штрафи за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту:

      • від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень;
      • від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень;
      • більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео​

       

      blog_ava
      Верховна Рада обрала дату інавгурації Зеленського
      сьогодні
      46972
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Авто Авто на єврономерах Протести
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 15 травня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      сьогодні , 17:00 Чому команда Зеленського не зможе добитися миру на Донбасі
      Олексій Чибісов 555
      Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      сьогодні , 16:03 Мій зоряний час ще настане, – переможець Паралімпіади в Ріо Антон Дацко
      Станіслав Безушко 34
      Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      сьогодні , 15:34 Вакарчук йде на парламентські вибори: програма партії "Голос"
      Ірина Юрковська 233
      Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      сьогодні , 15:30 Вакарчук іде в парламент: які шанси в його партії
      Інна Жолобович 1242
      Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      сьогодні , 15:00 Пастки доходного раю: чому Україна не використовує свій великий потенціал, – NZZ
      Світові Медіа 428
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Екологічна катастрофа в окупованому Криму: назвали причину забруднення
       30 серпня 2018 , 19:15
      Charlie Hebdo створив дотепну карикатуру про скандал з офшорами
      5 квітня 2016 , 13:58
      Хавбек збірної України ювелірним голом не врятував Ференцварош від поразки головному конкуренту за чемпіонство Угорщини
       16 грудня 2018 , 23:40
      Скільки коштує підготовка авто до літнього сезону
       4 квітня , 19:10
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук