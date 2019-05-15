"Євробляхери" вийшли на мітинг у центрі Києва: фото, відео

Вранці 15 травня в урядовий квартал Києва з’їхалися майже дві сотні активістів на автомобілях на іноземній реєстрації. "Євробляхери" закликають нардепів продовжити принаймні на півроку період пільгового розмитнення автомобілів з єврореєстрацією.

Учасники акції припаркували свої автомобілі по обидва боки проїжджої частини вулиці Грушевського, починаючи від Маріїнського парку і до Кабінету міністрів. Рух транспорту поки що не перекривають, але він час від часу ускладнюється.

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Активісти тримають прапори з символікою "Авто Євро Сили" та "Правого сектору". Окрім того, на площі Конституції встановили сцену, на якій написано "Прибрати акциз. Разом сила". Зі сцени власники авто на іноземних номерах звернулися до новообраного президента України Володимира Зеленського з закликом приїхати до них і також виступити з питанням щодо "розмитнення євроблях".

Учасники вимагають:

Подовжити пільговий період для розмитнення авто; скасувати акциз на авто; відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку; зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.



Протести власників "євроблях" у Києві

"Євробляхери" планують мітингувати два дні. Сьогодні вони збираються стояти на вулицях Києва до 14:00. Саме у цей час почнеться засідання комітету, на якому буде сформований відповідний законопроект для голосування у Верховній Раді.

"Євробляхери" мітингують в центрі Києва

На протестах присутні поліцейські та бійці Нацгвардії, які охороняють порядок.



Правоохоронці патрулюють порядок у центрі Києва, де триває мітинг "євробляхерів"

Наразі мітингарі зібралися під будівлею Кабміну

Згідно із ухваленим в листопаді 2018 року законом, розмитнити авто із єврономерами можна до 23 травня. Вже з 24 травня до власників авто з іноземною реєстрацією почнуть застосовувати штрафні санкції.

"Євробляхерам" загрожують такі штрафи за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту:

від 10 до 20 діб – штраф 17 тисяч гривень;

від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень;

більш ніж на 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень, або ж авто конфісковуватимуть за рішенням суду.

Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео​