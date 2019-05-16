Євробляхери влаштували сутичку з поліцією під Радою: активіст наїхав на правоохоронця

Під Верховною Радою спалахнула сутичка власників автомобілів на єврономерах із поліцією. Причиною цього стало те, що власники "євроблях" хотіли перекрити рух транспорту, а поліція цього не дозволила.

У перебігу сутички одна зі сторін застосувала сльозогінний газ, повідомив кореспондент 24 каналу.

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Поліцейські оточили одне з авто на єврономерах на проїжджій частині на вулиці Грушевського. Власник авто ввімкнув аварійні сигнали і відкрив капот машини, ускладнивши рух дорогою.

Після цього між правоохоронцями та учасниками акції зчинилася бійка. Одного з учасників акції поліцейські відвели за огорожу до будівлі парламенту. Там перебували правоохоронці, проте туди не пускали мітингувальників.

У ході бійки постраждав працівник поліції і зараз йому допомагають медики.

У поліції розповіли свою версію подій під Радою: учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковична і Грушевського. Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один з учасників акції наїхав своїм авто на поліцейського.

Коли зловмисника затримували, він погрожував порізати собі ножем вени. Щоб заспокоїти чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ. Після цього активіста забрали в управління поліції, де беруть у нього пояснення.

Це вже другий день акції протесту власників авто на єврономерах. Перший відбувся в Києві 15 травня. Головна вимога мітингувальників – продовження періоду пільгового розмитнення авто з єврореєстрацією щонайменше на 6 місяців.

Чого вимагають власники авто на єврономерах?

Подовжити пільговий період для розмитнення авто до початку 2020 року;

Скасувати акциз на авто;

Відтермінувати запровадження штрафів за нерозмитнену автівку;

Зупинити нарахування повторних штрафів за розмитнення у розмірі 8,5 тисяч гривень.

Дивіться відео з місця сутички власників авто на єврономерах із поліцією:

Дивіться пряме включення кореспондента 24 каналу:

Яке покарання загрожує за порушення терміну перебування авто на єврономерах у режимі транзиту:

- від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень штрафу; - від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень штрафу; - понад 30 діб (а також за втрату або розкомплектування авто) – 170 тисяч гривень або автомобіль конфіскують за рішенням суду.

Що передбачає чинний закон про авто на єврономерах: дивіться відео