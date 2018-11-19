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      "Євробляхери" перекриватимуть дороги: де та коли будуть ускладнення

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      "Євробляхери" перекриватимуть дороги
      "Євробляхери" перекриватимуть дороги / 24 канал

      На вівторок, 20 листопада, власники автомобілів з іноземною реєстрацією анонсували нову масштабну акцію протесту по всій Україні. Кого зачепить акція "євробляхерів" та чого вони вимагають – розбирались журналісти 24 каналу.

      Читайте також: "Євроблях" на вулицях не поменшає, – журналістка про закон, що здешевлює розмитнення

      Чому запланована акція протесту?

      Тому що учасників громадської організації "Авто Євро Сила" не влаштовує той закон про розмитнення авто на єврономерах, який схвалила Верховна Рада і вони хочуть домогтись його скасування.

      Читайте також: Розмитнення євроблях: що змінює новий закон

      Де відбуватиметься акція?

      Організатори запевняють, що акцію проведуть у кожній області України. Акцент при цьому робиться на будівлі Адміністрації Президента та Верховної Ради у Києві.

      Де перекриватимуть дороги в Києві 20 листопада

      Де "євробляхери" заблокують рух транспорту: Київ

      У решті областей акції будуть проводитись переважно на великих транспортних артеріях.

      Де блокуватимуть траси 20 листопада Західна Україна

      Де "євробляхери" заблокують рух транспорту: детальна карта по регіонах

      Де блокуватимуть дороги, євробляхи

      Де "євробляхери" заблокують рух транспорту: детальна карта по регіонах

      Де заблокують дороги на півдні

      Де "євробляхери" заблокують рух транспорту: детальна карта по регіонах

      При цьому організатори навіть вказують точні координати місць, де будуть відбуватися акції, аби інші громадяни, які ризикують стикнутись із певними незручностями через активність "євробляхерів", мали уявлення про те, якими дорогами їхати не варто.

      За попередніми оцінками, як кажуть організатори, участь в акціях громадянської непокори візьмуть понад 50 000 громадян України.

      Чи довго вона триватиме?

      Організатори кажуть – аж до моменту отримання результатів щодо питання скасування законопроектів, які їх не влаштовують. Тому, про всяк випадок, називають акції безстроковими.

      Чого вимагають власники авто?

      З конкретних вимог – скасування коефіцієнту віку у розрахунку вартості акцизу на автівки. Решта – абстрактна вимога ветувати закони №8477 та №8488. Бо вони, за словами організаторів, "забирають останні гроші з власників авто на єврономерах".

      Що саме пропонують ці закони? Один з них — передбачає зміну формули розрахунку акцизу на розмитнення автомобілів, який фактично буде зменшений. Другий — посилює відповідальність за порушення митних правил, зокрема, для осіб, які ввозять в Україну авто в режимі транзиту або в режимі тимчасового ввезення.

      Нові ставки податків на євробляхи

      Активісти запевняють, що ці закони були прийняті без врахування їхньої думки, а так не має бути. Разом з тим відомо, що до другого читання, де були прийняті документи, надійшло 94 пропозиції, частина з них була надана представниками організації "АвтоЄвроСила". Під час розгляду у податковому комітеті 6 листопада вісім правок було враховано повністю, шість — частково. Інші пропозиції були відхилені. Голова комітету Ніна Южаніна пояснила це так: "Відхилені правки були направлені на зміну концепції моделі, прийнятої в першому читанні, і по суті повторювали одна одну".

      Наскільки реально виконати їх вимоги?

      В принципі – реально. Тільки не зовсім логічно. Бо поки виходить, що громадські активісти вимагають ветувати зниження податків, не пропонуючи жодних альтернатив.

      У шість разів зменшили податки. Плюс – анулювали заборону на ввезення автомобілів класом нижче "євро-5". Все це – вигідно для простих українців, які хочуть придбати авто. Для мене дивно, коли люди у відповідь на цей закон кажуть: "Ми проти! Ми хочемо, щоб президент ветував цей закон!". Що це означає? Якщо президент накладе вето на цей закон, податки назад піднімуться в 38 разів і знову буде введена заборона на ввезення будь-яких автомобілів, крім класу "євро-5". Ви хочете, щоб податок зменшили в 200 разів? Не факт, що Верховна Рада на це піде. Логічно було б прийняти нинішнє рішення, проголосоване парламентом. Я б сказав за це спасибі, а на наступний день подав би новий законопроект, який пропонував би ось це зменшення в 200 разів, і лобіював би цей законопроект. Тобто, логічно отримати для народу ось цю поблажку і домагатися наступного зниження. Поки ж вони вимагають просто скасувати те, що знизило податки,
      – пояснив у коментарі 24 каналу генеральний директор Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олег Назаренко.

      За його словами, якщо влада задовольнить вимоги мітингувальників і дійсно скасує прийняті закони, це означатиме, що ще мінімум рік українці будуть завозити автомобілі з величезними митами. Бо наступний закон, який вирішуватиме питання здешевлення розмитнення автомобілів та оновлення автопарку, буде прийнятий та вступить у силу не раніше 2019 року. До того ж моменту всі кошти, які українці платитимуть за завезення автівок, йтимуть повз бюджет у кишені "бляхобізнесменів", які навчились заробляти на схемах ввезення таких машин.

      Що передбачає закон про "євробляхи": дивіться відео

       

      Автор: Євгенія Мазур
      Теги: Новини України Новини політики Статті Публікації Податки Авто на єврономерах Авто
      Джерело: 24 канал
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