"Євробляхи" в Україні: скільки українців готові розмитнити авто за половину його вартості

Приблизно 80 % українців готові витратити від 500 до 1000 євро для того, щоб розмитнити автомобіль, при вартості авто в середньому 2 тисячі.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів Голова ГО "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

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"Це якщо говорити про опитування, яке ми зробили. Тобто піввартості автомобіля українці готові заплатити в державу. Це обгрунтована позиція людей", – зазначив Ярошевич.

За його словами, статистика означає, що для 80 % українців така сума не буде "болячою" для сімейного бюджету.

Тому що є приклади: в Литві розмитнення разом з отриманням технічного паспорту, номерного знаку і страхування на один місяць коштує 150 євро. 150 євро на сьогодні – це приблизно 4,5 тисячі гривень,

– додав Ярошевич.

Тобто, за словами експерта, українці готові більше платити ніж литовці у кілька разів.

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