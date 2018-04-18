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Євродепутати закликають країни ЄС бойкотувати чемпіонат світу з футболу в РФ

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Чемпіонат світу з футболу в РФ
Чемпіонат світу з футболу в РФ / politeka.net

Депутати Європарламенту закликають Євросоюз оголосити дипломатичний бойкот чемпіонату світу з футболу у Росії.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

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46 парламентарів підписали лист до урядів країн ЄС із закликом ігнорувати Мундіаль. Серед причин – отруєння екс-шпигуна Сергія Скрипаля і його доньки, анексія Криму, агресія на Донбасі та інші.

"Напад у Солсбері був останнім розділом знущань Володимира Путіна з наших європейських цінностей: безрозбірні бомбардування шкіл, госпіталів та цивільних районів у Сирії; насильницьке військове вторгнення в Україну; систематичний «хакинг»; дезінформаційні кампанії; втручання у вибори; намагання дестабілізувати наші суспільства, а також послабити й розділити ЄС", – йдеться в листі, який оприлюднив Йозвяк.

Варто зазначити, що поки що офіційно про дипломатичний бойкот оголосили Велика Британія та Ісландія, яка не входить до Європейського Союзу. Чемпіонат світу ж з футболу відбудеться вже влітку цього року у Росії.

Теги: Санкції Новини Росії Новини політики Чемпіонат світу з футболу - 2018 Європарламент
Джерело: 24 Канал
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