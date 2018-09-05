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Єврокомісар вказав на країни, що загрожують Євросоюзу ззовні та всередині

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Гюнтер Еттінгер
Гюнтер Еттінгер / Фото з відкритих джерел

Єдність Європейського Союзу перебуває під загрозою від противників, що діють, як усередині так і за межами ЄС.

Про це повідомило видання Politico з посиланням на заяву єврокомісара з бюджету Гюнтер Еттінгер.

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За словами Еттінгера, швидке узгодження та затвердження довгострокового бюджету Європейського Союзу стане показником того, що Європа здатна вистояти перед такими викликами.

На мій погляд, проект перебуває в смертельній небезпеці. Дехто в Європі хоче її послабити або навіть знищити – Польща, Угорщина, Румунія, уряд Італії,
– сказав він.

Еттінгер зауважив, що ЄС перебуває у зоні ризику через автократів: президента Росії Владіміра Путіна та президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, які використовують торговельні війни та агресію як інструменти впливу.

Еттінгер також сказав, що уряд його власної країни, Німеччини, не виявляє достатнього ентузіазму до ЄС, особливо коли мова йде про бюджет.

Також Еттінгер попередив Італію, що у разі блокування переговорів щодо наступного довгострокового бюджету ЄС, країна ризикує втратити додаткове фінансування на міграцію.

Теги: Новини політики Новини Росії Європа Єврокомісія Новини Туреччини
Джерело: 24 Канал
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