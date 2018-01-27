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УСИК – БРІЄДІС ГОЛОКОСТ АФГАНІСТАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Єврокомісар звинуватив Росію у поширенні дезінформації в Європі

21:36, 27 січня 196 Читать новость на русском
Єврокомісар Кінг звинуватив Росію у цілеспрямованому поширенні дезінформації
Єврокомісар Кінг звинуватив Росію у цілеспрямованому поширенні дезінформації / Фото з відкритих джерел

Єврокомісар з питань безпеки Джуліан Кінг звинуватив уряд Російської Федерації у цілеспрямованому поширенні дезінформації в Європі

Про це повідомляє Deutsche Welle.

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Навряд чи є сумнів у тому, що на сьогодні ми маємо справу з хитромудрою, вміло керованою, підтримуваною урядом проросійською кампанією дезінформації. Російські військові, вочевидь, сприймають інтернет як нове поле бою, застосовуючи в якості зброї неправдиву інформацію,
– наголосив він.

Окрім того, на думку єврокомісара, Європа має активніше протидіяти дезінформації.

У якості прикладів головних кіберзагроз Кінг навів атаки хакерів, поширення комп'ютерних вірусів, онлайн-пропаганду тероризму, спроби маніпулювати громадською думкою за допомогою фейкових новин. Останнє, на його думку, має на меті перетворити "нашу відкриту демократичну систему в зброю, націлену проти нас самих".

Кінг запевнив, що Єврокомісія розробила низку проектів, спрямованих як на покращення компетенції самих користувачів, так і на боротьбу з онлайн-пропагандою ненависті й тероризму, запевнив єврокомісар. Наразі спільно з країнами-членами ЄС проводиться робота щодо реалізації цього пакета заходів.

Теги: Новини політики Євросоюз Кібербезпека хакери Хакерська атака Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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