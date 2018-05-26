Єврокомісія назвала час, впродовж якого очікує ринкової ціни на газ від України
Європейська Комісія виступає за відмову від спеціальних зобов'язань щодо поставок газу для потреб населення України, підтримуючи при цьому захист малозабезпечених споживачів.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича.
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Оскільки термін чинної системи збігає 1 червня, після недавніх обговорень ми очікуємо, що Україна запропонує прозору та ефективну систему, яка може бути реалізована протягом наступних двох-трьох років,
– сказав Марош Шефчович.
Віце-президент Єврокомісії також зауважив, що для завершення реформування газового ринку вкрай необхідно, щоб регулятор енергетики (Національна комісія з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) був повністю робочим, ефективним та незалежним від політичного впливу і конкретних зацікавлень.
"Ми сподіваємось, що новий склад комісії продемонструє рішучість і допоможе провести реформи, забезпечуючи рівні умови. Будь-який потенційний конфлікт інтересів його членів повинен бути попереджений", – закцентував віце-президент Єврокомісії.
Раніше повідомлялося, що директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, що важливим для фонду питанням є ціни на газ для населення, оскільки кредитори хочуть, аби тарифи стали ринковими. Лише після цього розпочнуться перемовини з офіційним Києвом щодо надання наступного траншу МВФ.