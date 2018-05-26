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Єврокомісія назвала час, впродовж якого очікує ринкової ціни на газ від України

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ЄК очікує від України ринкових цін на газ
ЄК очікує від України ринкових цін на газ / Фото з відкритих джерел

Європейська Комісія виступає за відмову від спеціальних зобов'язань щодо поставок газу для потреб населення України, підтримуючи при цьому захист малозабезпечених споживачів.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на віце-президента Єврокомісії Мароша Шефчовича.

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Оскільки термін чинної системи збігає 1 червня, після недавніх обговорень ми очікуємо, що Україна запропонує прозору та ефективну систему, яка може бути реалізована протягом наступних двох-трьох років,
– сказав Марош Шефчович.

Віце-президент Єврокомісії також зауважив, що для завершення реформування газового ринку вкрай необхідно, щоб регулятор енергетики (Національна комісія з питань регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг) був повністю робочим, ефективним та незалежним від політичного впливу і конкретних зацікавлень.

"Ми сподіваємось, що новий склад комісії продемонструє рішучість і допоможе провести реформи, забезпечуючи рівні умови. Будь-який потенційний конфлікт інтересів його членів повинен бути попереджений", – закцентував віце-президент Єврокомісії.

Раніше повідомлялося, що директор департаменту комунікацій МВФ Джеррі Райс зазначив, що важливим для фонду питанням є ціни на газ для населення, оскільки кредитори хочуть, аби тарифи стали ринковими. Лише після цього розпочнуться перемовини з офіційним Києвом щодо надання наступного траншу МВФ.

Теги: Новини України Єврокомісія Європа Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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