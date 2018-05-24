Єврокомісія пригрозила "Газпрому" штрафом

Закінчилося антимонопольне розслідування, яке проводила Єврокомісія стосовно російського "Газпрому". Компанію звинувачували в перешкоджанні конкуренції та завищенні вартості поставок природного газу у Східній Європі.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Комісії.

Читайте також: У Києві знову з’явилася реклама "Газпрому" до ЛЧ-2018

Єврокомісія прийняла рішення висунути "Газпрому" низку умов щодо дотримання правил вільного транспортування газу за ринково конкурентними цінами. У разі невиконання цих юридичних зобов’язань компанію чекає штраф.

Єврокомісія ухвалила рішення зробити ці умови юридично зобов'язальними для "Газпрому" в рамках статті 9 антимонопольного регулювання Євросоюзу. Якщо компанія порушить зобов'язання, Єврокомісія може накласти штраф у розмірі до 10% глобального обігу компанії,

– зазначено в прес-релізі Єврокомісії.

Антимонопольне розслідування щодо "Газпрому" ініційоване Єврокомісією офіційно розпочалося у 2015 році. Компанію звинуватили у завищенні цін на "блакитне паливо" на ринках Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Нагадаємо, у Польщі Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) відкрило справу проти російської газової компанії "Газпром" і ще 5 компаній. Причиною стало фінансування компаніями будівництва газопроводу "Північний потік-2".