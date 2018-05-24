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АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД САНКЦІЇ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ОЛЕГ СЕНЦОВ

Єврокомісія пригрозила "Газпрому" штрафом

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"Газпрому" може загрожувати штраф за невиконання зобов’язань / Українське Фото

Закінчилося антимонопольне розслідування, яке проводила Єврокомісія стосовно російського "Газпрому". Компанію звинувачували в перешкоджанні конкуренції та завищенні вартості поставок природного газу у Східній Європі.

Про це йдеться на офіційному сайті Європейської Комісії.

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Єврокомісія прийняла рішення висунути "Газпрому" низку умов щодо дотримання правил вільного транспортування газу за ринково конкурентними цінами. У разі невиконання цих юридичних зобов’язань компанію чекає штраф.

Єврокомісія ухвалила рішення зробити ці умови юридично зобов'язальними для "Газпрому" в рамках статті 9 антимонопольного регулювання Євросоюзу. Якщо компанія порушить зобов'язання, Єврокомісія може накласти штраф у розмірі до 10% глобального обігу компанії,
– зазначено в прес-релізі Єврокомісії.

Антимонопольне розслідування щодо "Газпрому" ініційоване Єврокомісією офіційно розпочалося у 2015 році. Компанію звинуватили у завищенні цін на "блакитне паливо" на ринках Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Чехії, Словаччини, Угорщини та Болгарії.

Нагадаємо, у Польщі Управління з питань захисту конкуренції та споживачів (UOKiK) відкрило справу проти російської газової компанії "Газпром" і ще 5 компаній. Причиною стало фінансування компаніями будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Теги: Санкції Газпром Європа Єврокомісія
Джерело: 24 Канал
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