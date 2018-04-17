Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори щодо прийняття двох країн в ЄС

Європейська комісія дала ЄС рекомендацію розпочати переговори з Албанією і Македонією з питання про їх можливий вступ до Європейського Союзу.

Про це повідомила глава європейської дипломатії Федеріка Могеріні, передає "Інтерфакс-Україна".

"Комісія зараз радить, щоб Рада ЄС прийняла рішення почати переговори про вступ до ЄС з Албанією і з колишньою югославською республікою Македонією", – заявила Могеріні.

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Крім того, вона зазначила, що з шести партнерів ЄС на західних Балканах двоє – Сербія та Чорногорія – добре просунулися в переговорах по цій темі.

Албанія є офіційним кандидатом на вступ до ЄС з 2014 року, а Македонія – з 2005 року.