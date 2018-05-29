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Єврокомісія виділила мільярд євро допомоги для України

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Євросоюз
Євросоюз / Фото з відкритих джерел

У вівторок, 29 травня, Рада Європейського союзу схвалила рішення з Європейським Парламентом про надання нового пакету макрофінансової допомоги Україні на суму один мільярд євро.

Про це повідомляє Рада міністрів ЄС. 

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Планується, що один мільярд доларів у вигляді позики має покрити фінансові потреби України протягом двох з половиною років. Це дасть можливість підтримувати стабілізацію економіки та програму структурних реформ, доповнюючи ресурси, надані МВФ та іншими донорами.

Відповідальною за виплати макроекономічної допомоги буде Єврокомісія. Комісія та Європейська служба зовнішньої дії контролюватимуть виконання умов. Після кожної виплати Комісія публічно звітуватиме про виконання умов, зокрема щодо запобігання корупції.

Згідно з інформацією Ради ЄС, Міжнародний валютний фонд визначив на 2018-2019 роки фінансову нестачу у розмірі 4,5 мільярдів доларів, а це перевищує фінансування, яке до цього часу зобов’язалося надати міжнародне співтовариство.

"Подальші виплати будуть обумовлені тим, що Україна поважатиме демократичні механізми та верховенство права та гарантує повагу до прав людини. Вони підлягатимуть економічній політиці та фінансовим умовам, зосереджуючи увагу на структурних реформах та надійних державних фінансах, включаючи терміни їх виконання. Умови будуть закладені в меморандумі про взаєморозуміння між Україною та Комісією", – йдеться в повідомленні.

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Подальша макрофінансова допомога буде залежати від прогресу у запобіганні корупції, а також від прогресу програми МВФ, говориться в повідомленні. Меморандум про взаєморозуміння включатиме зобов'язання щодо посилення управління, адміністративних можливостей та інституційної структури для запобігання корупції.

Теги: Новини України Гроші Євросоюз Європа Фінанси Бізнес
Джерело: 24 Канал
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