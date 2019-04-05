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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Єврокомісія врятувала майбутнє української ГТС, – аналітик

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      Газовий транзит України підстрахували в ЄС
      Газовий транзит України підстрахували в ЄС / oilreview.kiev.ua

      Європарламент 4 квітня поширив дію Третього енергопакету на країни, які не входять до складу ЄС. Це означає, що "Північний потік-2" буде завантажений максимум на половину своїх потужностей, оскільки в рамках законодавства ЄС газотранспортна компанія не може бути виробником одночасно.

      Доступ до транспортних потужностей повинні мати і інші трейдери, яких в Росії немає. У ситуації, що склалася, "Північний потік -2" не має колишнього сенсу і стає неокупним.

      Читайте також: Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2": що це означає

      З точки зору ЄС кількість постачальників зменшиться і в перспективі це може знизити пропозицію газу на ринку. У короткостроковій перспективі це може призвести до збільшення цін. Але посилення позицій СПГ і реалізація нових газопроводів з Ізраїлю в Європу дозволять збалансувати вартість газу,
       – пояснив у коментарі 24 каналу аналітик "Альпарі" Максим Пархоменко.

      За рахунок введення нової директиви виграє і Україна. Це допоможе значно збільшити шанси відновлення колишніх обсягів транзиту і привабливості для інвесторів, відзначив аналітик.

      Читайте також: Як Україна готується до припинення транзиту газу з Росії через свою територію

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      Зеленський здав кров перед дебатами: фото та відео
      сьогодні
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      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Газ Новини політики Ринок газу Євросоюз ГТС
      Джерело: 24 канал
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