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      Єврокомісія знає про новий український закон про мову і ретельно вивчить його зміст

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      Закон про українську мову як державну проаналізують в Європі
      Закон про українську мову як державну проаналізують в Європі / "Радіо Свобода"

      Після офіційної публікації тексту нового закону України про функціонування української мови як державної Європейська комісія вивчить його й дасть свою оцінку.

      Про це на брифінгу у Брюсселі розповіла Майя Косьянчич, речниця високого представника Європейського союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріки Могеріні, пише Інтерфакс.

      Читайте також: Парубій: Розблокувати підписання нового закону про мову Рада зможе 14 травня

      Косьянчич нагадала, що Євросоюз не змінив свою позицію щодо того, щоб українська влада скерувала закон про мову до Венеціанської комісії Ради Європи, аби там мали змогу його проаналізувати ще до того, як закон стане чинним.

      Нам відомо, що український парламент ухвалив новий закон про мову. Зараз ми очікуємо публікації остаточної версії цього закону, щоб вивчити його зміст,
      – зауважила Косьянчич.

      Нагадаємо, 25 квітня 2019 року Верховна Рада прийняла в цілому закон про українську мову як державну. Що передбачає закон – дивіться на інфографіці 24 каналу:

      Що таке Єврокомісія та Венеціанська комісія? Європейська комісія – вищий орган виконавчої влади Європейського Союзу. Він приблизно відповідає ролі і функціям державного уряду, але ще має право на законодавчі ініціативи. Утім, лише в рамках ЄС. Комісію часто називають "двигуном європейської інтеграції", адже вона наглядає за дотриманням усіх угод та домовленостей і захищає інтереси кожної з держав-членів Євросоюзу.

      Венеціанська комісія або Європейська комісія за демократію через право – дорадчий орган Ради Європи з питань конституційного права, котрий надає висновки про відповідність проектів законодавчих актів у різних країнах європейським стандартам та цінностям. 

       

      До слова, уряд Угорщини відреагував на ухвалення Верховною Радою мовного закону. Там попередили НАТО, що будуть надалі блокувати проведення комісії Україна-НАТО. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у відповідь на таку позицію Угорщини заявив, що у Києві сподіваються на розуміння та наголошують – це закон про підтримку мови, а не про обмеження чиїхось прав.

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      Теги: Новини України Новини політики Українська мова Законодавство мовне питання Євросоюз Європейська комісія
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