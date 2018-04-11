Євроконтроль звернувся до авіакомпаній через можливі удари по Сирії
Пан'європейська агенція контролю над повітряним рухом Євроконтроль 10 квітня закликала авіакомпанії до обережності у східному Середземномор'ї через можливі запуск повітряних ударів по Сирії у найближчі 72 години.
Про це повідомляє Reuters.
В агенції додали, що впродовж цього періоду ймовірним є використання повітряно-земельних або крилатих ракет та є ймовірність періодичного порушення роботи радіонавігаційного обладнання.
"При проведенні планових польотів в регіоні Східного Середземномор'я необхідно враховувати застереження", – зазначили в Євроконтролі.
При цьому походження будь-якої потенційної загрози в агенції не назвали.
Нагадаємо, 7 квітня у сирійському місті Дума внаслідок хімічної атаки загинули 70 людей. Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку.
В середу, 11 квітня, у напрямку Сирії вирушить ударна група американських кораблів на чолі з авіаносцем ВМС США Harry S. Truman.