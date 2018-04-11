Євроконтроль звернувся до авіакомпаній через можливі удари по Сирії

Пан'європейська агенція контролю над повітряним рухом Євроконтроль 10 квітня закликала авіакомпанії до обережності у східному Середземномор'ї через можливі запуск повітряних ударів по Сирії у найближчі 72 години.

Про це повідомляє Reuters.

В агенції додали, що впродовж цього періоду ймовірним є використання повітряно-земельних або крилатих ракет та є ймовірність періодичного порушення роботи радіонавігаційного обладнання.

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"При проведенні планових польотів в регіоні Східного Середземномор'я необхідно враховувати застереження", – зазначили в Євроконтролі.

При цьому походження будь-якої потенційної загрози в агенції не назвали.