Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні

Україна виставляє єврооблігації на загальну суму 1,25 мільярдів євро. В уряді назвали цей крок успішним через низьку відсоткову ставку. Чи справді вони потрібні Україні, читайте у матеріалі 24 каналу.

Коли в країни обмаль грошей, а потрібно виплачувати кредити та покривати діру в бюджеті, на допомогу приходять єврооблігації або, як їх ще називають, євробонди.

Що таке єврооблігації?

Єврооблігації – це цінні папери, один із способів залучення грошей ззовні. Їх може випускати держава, муніципалітети чи компанії. Натомість купують їх іноземні інвестори. Валюта повинна бути іноземною для країни, що випускає єврооблігації. В нашому випадку це будь-яка валюта, крім гривні. І не обов'язково євро, незважаючи на назву “єврооблігація”.

Країна позичає гроші в іноземного інвестора на певний час під певний відсоток. До прикладу, Україна у січні 2020 випустить єврооблігацій загальною сумою 1,25 мільярдів євро на 10 років під 4,375%. Тобто ми отримаємо зараз додаткових 1,25 мільярдів євро, але за це маємо сплатити додаткових майже 55 мільйонів євро щороку за нараховані відсотки.

Детальніше: Україна залучила 1,25 мільярда євро за найдешевшими в історії ставками: що це означає

Коли Україна бере кредит, то вона бере його в одного кредитора, як-от в МВФ. При цьому сторони можуть обговорювати додаткові умови. Коли ж виставляють єврооблігації, то вся сума позики розбивається на багато рівних частин. Кожна частина однакова: відсоток, умови погашення, термін. Головна різниця у тому, що у випадку кредиту ми маємо справу з однією стороною, а у випадку облігацій їх купують багато різних інвесторів на вже зазначених нами умовах.

Єврооблігації чи кредит від МВФ?

Виставлені Україною єврооблігації мають рекордно низьку відсоткову ставку. Ще півроку тому ставка за єврооблігаціями в євро була 6,75%, а рік тому ставка в доларах була 9,75%. Тепер ж вона становить 4,375%. Чим стабільніша та надійніша економіка країни, тим ставка нижча. По суті менш ніж за рік в Україні вдалося зменшити відсоткову ставку вдвічі. Це свідчить про довіру з боку іноземних інвесторів.

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Кредит від МВФ нам в середньому дають під 3%. Так, це менше, але крім грошей Міжнародний валютний фонд дає рекомендації, яких потрібно дотримуватися. Серед таких є збільшення пенсійного віку та продаж газу за європейськими цінами. Реформи, які пропонує МВФ націлені на підняття економіки, але цей шлях може бути важким для населення. Тому єврооблігації більш затратний для держави спосіб залучення грошей, але ні до чого додаткового не зобов'язує.

До того ж Україна користується обидвома способами залучення грошей ззовні. У лютому МВФ можуть затвердити нову трирічну програму EFF для України на 5,5 мільярдів доларів у першому кварталі 2020 року.

Детальніше: Нова програма МВФ для України: Гончарук описав умови

Переваги та недоліки єврооблігацій

Останнім часом євро став основною валютою в платіжному балансі України. Саме під цю валюту вдалося поставити низькі відсоткові ставки на єврооблігації.

Україна багато позичила в міжнародних кредиторів. У 2019 прийшов час розплачуватися з боргами і найбільші суми доведеться виплатити протягом наступних двох років. Лише МВФ ми повинні виплатити 1,4 мільярди доларів цього року.

Саме тому ми розмістили євробонди за найдешевшими в історії України відсотковими ставками. Простими словами, ми заміщуємо борги – віддаємо дорогі, а беремо значно дешевші. Що є вигідним для нашої держави,

– пояснив прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

Зараз єврооблігації є корисними для стабільності української економіки та спрямування грошей на нові реформи. Головним ж недоліком є те, що єврооблігації все ж вимагають від України сплати вищих відсотків, ніж кредити від МВФ.