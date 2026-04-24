Низку абсурдних заяв знову зробив міністр закордонних справ Росії Лавров на зустрічі з керівниками російських некомерційних організацій 24 квітня.

Що сказав Лавров?

Лавров у своїй промові говорив про те, що "потужним фактором" дестабілізації у світі є "експансія Заходу", яка триває кілька десятиліть на євразійському континенті, але насамперед там, де "завжди був сильний вплив Росії" та її "традиційні, законні інтереси".

Нав'язливе прагнення, яке вже останніми роками просто прорвалося відкрито у гасла "завдати Росії стратегічної поразки". Нам оголошено відкриту війну. Використовується для цього "київський режим" як наконечник … безпорадний без матеріального наповнення західною зброєю, західними розвідувальними даними, супутниковими системами, підготовки військовослужбовців і багато чого іншого,

– видав міністр країни-терористки.

Він додав, що "київський режим" та Україна використовуються "як геополітичний таран".

"Тут якісь відверті хлопці, на мою думку, у бельгійському Генеральному штабі чи в німецькому, заявили публічно, що "ми готуємося до війни з Росією, Україна нам допомагає виграти час". Ну куди вже, як кажуть, куди вже відвертіше", – заявив Лавров.

Він бідкається, що Захід, аби виправдати свою політику, демонізують все російське і відкрито говорять про підготовку війни в майбутньому.

Попри "ці важкі умови", як запевнив Лавров, Росія буде продовжувати свій зовнішньополітичний курс, "захищаючи життєво важливі національні інтереси", а ще створюючи сприятливі зовнішні умови, щоб країна-агресорка зміцнювалася.

Можлива війна Росії та Європи: що відомо?

Прем'єр Польщі Туск висловив побоювання, що Москва може загрожувати членам НАТО вже найближчими місяцями. Політик сумнівається у здатності Штатів захистити Європу, пригадавши, як Альянс не був готовий сприймати як акт нападу вторгнення російських безпілотників у 2025 до Польщі.

Тим часом аналітики ISW зазначили, що Росія для виправдання агресивних дій проти Балтії або Польщі може використати тему Калінінградської області. Кремль усіляко намагається виставити НАТО агресором.

Також військовий експерт, експерт із міжнародної безпеки фонду "Демократичні ініціативи" Тарас Жовтенко зазначив 24 Каналу, що часткове зняття санкцій з російської нафти з часом можуть зіграти проти США та інших західних партнерів.