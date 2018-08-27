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ДЖОН МАККЕЙН ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Європа більше не може довіряти свою безпеку лише США, – Макрон

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Еммануель Макрон, Дональд Трамп
Еммануель Макрон, Дональд Трамп / Facebook Emmanuel Macron

Президент Франції Еммануель Макрон переконаний, що безпека країн Європейського Союзу не повинна залежати лише від Білого дому.

Про це лідер Франції заявив у понеділок під час виступу перед дипломатами у Парижі.

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Європа більше не може покладатися на Сполучені Штати в питанні своєї безпеки. Сьогодні нам потрібно брати відповідальність і гарантувати безпеку, і, отже, суверенітет Європи,
– написав Макрон згодом на своїй сторінці у Twitter.

Президент Франції також висловив сумнів щодо ймовірного розширення ЄС у близькій перспективі. Зокрема, він згадав про перспективу входження до складу Євросоюзу таких балканських країн, як Албанія.

"Я хочу привернути увагу суспільства до питання про те, чи немає чогось абсурдного в тому, що сьогодні Євросоюз концентрує таку силу-силенну енергії на обговоренні виходу Великобританії, але в той же час вони хочуть обговорювати початок переговорів про приєднання Албанії або будь-якої іншої країни західних Балкан".

Але чи перебуваємо ми зараз на потрібному етапі? Чи задоволені ми нинішнім станом речей. Чи думаємо ми, що це кращий спосіб, щоб відповісти на виклики сьогодення? І ми повинні думати про те, яку Європу ми хочемо бачити, коли думаємо про розширення Європи,
– наголосив Макрон у своєму виступі.

Нагадаємо, впродовж останніх місяців Адміністрація президента США Дональда Трампа неодноразово закликала своїх європейських партнерів збільшити витрати на оборону в рамках НАТО, навіть вдаючись при цьому до відвертих погроз.

Теги: Новини США Новини політики Новини Франції Євросоюз НАТО Еммануель Макрон
Джерело: 24 Канал
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