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Європа потребує мігрантів: Папа Римський зробив важливу заяву

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Папа Римський Франциск
Папа Римський Франциск / Інформатор

Папа Римський Франциск вважає, що популісти "створюють психоз" навколо питання про імміграцію.

Про повідомляє Reuters.

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В інтерв'ю інформагентство Франциск зазначив, що старіючим суспільствам, подібним до Європи, загрожує "велика демографічна зима" і вони потребують більше іммігрантів. Але наголосив, що розселення має бути по всій Європі.

"Я вважаю, що не можна відмовляти людям, які приїжджають. Ви повинні приймати їх, допомагати їм, доглядати за ними, супроводжувати їх, а потім подивитися, де їх розмістити, але по всій Європі", – сказав він.

Папа Римський також похвалив Італію та Грецію за їхню "сміливість і щедрість" у питанні прийому мігрантів.

Теги: Новини політики Папа Римський біженці Франциск Євросоюз
Джерело: 24 Канал
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