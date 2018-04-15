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ВІЙНА У СИРІЇ САНКЦІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Європі вигідніше модернізувати нашу "трубу", ніж будувати "Північний потік-2", – експерт

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Німці знають, що це більше політичний, а не економічний проект
Німці знають, що це більше політичний, а не економічний проект / УП

Проект російського газопроводу "Північний потік-2" – політичний проект. В економічному сенсі Європі, зокрема Німеччині, краще було б підтримати українську газотранспортну систему.

Таку думку сайту "24" висловив дипломат, експерт фонду "Майдан Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, будівництво "Північного потоку-2" – повністю в інтересах певних політичних сил Німеччини. Зокрема проросійської соціал-демократичної партії і окремих корпорацій.

Переконувати німців у тому, що цей газопровід ударить по Україні – безглуздо. Хоча в економічному сенсі краще було б європейцям підтримати українську ГТС: модернізувати її і забезпечити Європу в повному обсязі енергоресурсами. Але є ідеологічні, бізнесові і навіть корупційні міркування на Заході. ЄС і Німеччина не доросли до розуміння всієї небезпеки з боку Росії, як це відбулося в США,
– наголосив Олександр Хара.

Нагадаємо, 27 березня Німеччина видала повний комплект дозволів на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2" у німецькій Виключно економічній зоні (ВЕЗ). Фінляндія видала останній необхідний дозвіл для будівництва на своїй території газогону "Північний потік-2". Глава "Газпрому" Олексій Міллер заявив, що після запуску газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік" транзит російського газу через Україну скоротитися в 10 разів.

Що таке "Північний потік-2"? Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід Україні. Будівництво цього газопроводу різко засудили США, а в Єврокомісії заявили, що він порушуватиме принципи прозорості, недискримінації та рівного доступу.

Теги: Новини України Новини політики Північний потік-2 ГТС
Джерело: 24 Канал
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