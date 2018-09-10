Європарламент може позбавити Угорщину права голосу: відома причина

У Європарламенті пропонують позбавити Угорщину права голосу в Раді ЄС через можливе грубе порушення засадничих демократичних цінностей.

Про це йдеться у відповідному проекті резолюції Європарламенту, повідомляє "Укрінформ".

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Так, стаття 7 Договору про Європейський Союз передбачає застосування до країни-члена санкцій, включаючи позбавлення права голосу у Раді ЄС, за порушення основоположних демократичних цінностей.

Європарламент переконаний, що чинний рівень корупції, недостатність прозорості та підзвітності щодо державних фінансів, а також неналежне витрачання та завищення вартості фінансових програм завдають шкоди фінансовим ресурсам ЄС в Угорщині,

– йдеться у проекті резолюції.

У Європарламенті зазначають, що Будапешт має серйозні проблеми з дотриманням демократичних цінностей. Йдеться, зокрема, про функціонування конституційної та виборчої систем та незалежність судочинства.

Представники Європарламенту вважають, що в країні складна ситуація із корупцією та захистом персональних даних. Сумнів у дипломатів викликає свобода висловлювання та свобода вищих освітніх закладів. Європарламент також звинувачує Угорщину у недотриманні прав меншин, зокрема ромів та євреїв, а також фундаментальних прав мігрантів, шукачів притулку та біженців.

Нагадаємо, у липні Угорщина заявила про вихід країни із міжнародної угоди Організації об'єднаних націй щодо міграції, з якої США вийшли наприкінці 2017 року.