Європарламент схвалив надання Україні макрофінансової допомоги: названа сума

У Європейському парламенті 16 травня проголосували за надання макрофінансової допомоги Україні. Так, Євросоюз надасть Україні макрофінансову допомогу на загальну суму до 1 мільярда євро.

Про це у Twitter повідомив журналіст Рікард Йозвяк.

"Комітет у закордонних справах Європарламенту проголосував за надання макрофінансової допомоги для України, але додав поправку, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України відображає політичний баланс, представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді", – мовиться у повідомленні журналіста.

Читайте також: Кабмін виділив гроші на житло для сімей загиблих і постраждалих на Донбасі

За інформацією на сайті Європарламенту, ЄС надасть макрофінансову допомогу Україні на загальну суму до 1 мільярда євро, які будуть надані у вигляді середньострокових і довгострокових кредитів.

Допомогу Україні планується виплачувати у двох траншах. Очікується, що перший транш буде виплачений у другій половині 2018 року, а другий – у першій половині 2019 року.