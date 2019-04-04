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      Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2": що це означає

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      Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2"
      Європарламент затвердив газову директиву проти "Північного потоку-2" / hromadske.ua

      Європарламент схвалив оновлену газову директиву ЄС. Вона поширює дію європейського енергетичного законодавства на морські газопроводи, зокрема "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України.

      Для того, щоб нове газове законодавство набуло чинності, його ще має схвалити Рада ЄС, а рішення про це мають опублікувати в офіційному журналі Євросоюзу, повідомили у прес-службі Європарламенту.

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      Що передбачають зміни до Газової директиви? Вони передбачають поширення дії Газової директиви на газопроводи з третіх країн лише на ті секції, які розташовані на території країни, де труба підключається до газотранспортної системи Євросоюзу. У ситуації з "Північним потоком-2" це означатиме, що за застосування правил ЄС до цього газогону відповідатиме, під наглядом Єврокомісії, – Німеччина. Тобто, Газпром не може бути єдиною компанією, яка користується трубопроводом.

      До слова, дочірня компанія російського Газпрому, яка займається будівництвом морського газопроводу в обхід України "Північного потоку-2" вивчає можливість ухилитися від нової європейської газової директиви.

      Чим загрожує рішення Газпрому? Якщо нову дочірню компанію створять та передадуть їй останні 50 кілометрів морського газопроводу, які передують виходу труб на берег Німеччини, то європейська газова директива не зможе поширюватися на весь "Північний потік-2", а сам Газпром зможе зберегти повний контроль над трубопроводом.

      Що таке "Північний потік-2"?Це друга гілка вже наявного "Північного потоку". Його проект передбачає будівництво двох ниток газопроводу загальною потужністю у 55 мільярда кубічних метрів газу в рік. Газопровід будують не тільки для того, щоб поширити свій вплив у Європі, а й щоб обійти транзитні збори України. "Північний потік-2" починається у російському Виборзі, проходить дном Балтійського моря та пролягає між країнами Балтики, Фінляндією, Польщею, Швецією, Данією та нарешті закінчується у німецькому Ґрейсфальді. Загалом – 1230 кілометрів. Вже побудовано приблизно 700 кілометрів.

      Де проходить "Північний потік-2"

      Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Фахівці переконують, що з точки зору прибутковості – це взагалі не вигідний проект. Крім того, існують твердження, що поява "Північного потоку-2" збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. До слова, Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

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      Теги: Новини політики Новини України Північний потік-2 Європарламент Євросоюз Газ
      Джерело: 24 канал
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