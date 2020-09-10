Партія "Європейська Солідарність" сформувала першу п’ятірку кандидатів на виборах до Київської міської ради, яку буде затверджено на партійній конференції.

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив лідер партійного осередку "ЄС" у столиці, секретар Київради Володимир Прокопів.

"Ми ведемо на вибори до Київради серйозну команду, яка складається не з невідомих нікому кандидатів, а з фахівців. Це буде професійна і підготовлена команда, яка працюватиме на киян. Ви будете приємно здивовані п’ятіркою кандидатів, які представлятимуть "Європейську Солідарність". Всі вони – фахові люди, у кожного за плечима історія успіху, який ми будемо проєктувати на столицю", – наголосив Володимир Прокопів.

Політик заявив, що він впевнений у перемозі "Європейської Солідарності" на виборах до Київради, рейтинги партії це підтверджують.

Також лідер київської організації "Європейської Солідарності" нагадав, що партія звернулася до демократичних сил з ініціативою підписати угоду про співпрацю та координацію дій на виборах, щоб не допустити взаємопоборювання кандидатів.

"Лише спільні зусилля відповідальних дієвих громадян здатні зберегти Україну у надзвичайно складний час української історії", – підкреслив Володимир Прокопів.