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      Європейська бізнес асоціація не підтримала автоматичну індексацію тарифів УЗ

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      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / myvin.com.ua

      Запропонована "Укрзалізницею" автоматична індексація тарифів не передбачена чинним законодавством.

      Натомість питання збитковості державного підприємства можна вирішити ухваленням закону про залізничний транспорт та створенням Національної комісії з регулювання тарифів на транспортні перевезення.

      Таку думку висловила під час наради у Державній регуляторній службі представниця Європейської бізнес асоціації Ярина Скороход.

      "Ми маємо дуже чітку позицію стосовно автоматичної індексації тарифів. І повністю погоджуємося з думкою Міністерства економічного розвитку та торгівлі, сформульованою ще у лютому, коли вони говорили, що регулювання цін шляхом автоматичної індексації в принципі не передбачене законом.

      Враховуючи це, а також те, що ми і так щороку з бізнес-спільнотою і центральними органами виконавчої влади переглядаємо рівень підвищення тарифів для того, щоб він був прийнятним для усіх сторін – ми не підтримуємо саме механізм автоматичної індексації", – зазначила Скороход.

      Натомість покращити своє фінансове становище, на її думку, "Укрзалізниця" може не тільки шляхом перекладення навантаження на плечі бізнесу, а й через зміни у законодавстві і створенні нового регуляторного органу.

      Потрібно ухвалювати закон про залізничний транспорт. Потрібно створювати Національну комісію з регулювання тарифів на транспорті. Це речі, які знімуть усі питання. Зокрема, буде знято питання щодо кроссубсидування пасажирських перевезень, адже бізнес УЗ буде розділений і кроссубсидування буде заборонене в принципі,
      – наголосила Скороход.

      Саме тому, за її словами, ЄБА пропонує консолідувати зусилля на стимулюванні нового парламенту ухвалити відповідні закони.

      "Всі сторони мають виступити з твердим посилом щодо включення як першочергового законопроекту щодо податку на землю і виділення коштів для УЗ на погашення заборгованості за пасажирськими перевезеннями. Якщо ці ініціативи будуть включені як першочергові для нового уряду і нової Ради – це питання може бути вирішене найближчим часом", – наголосила Скороход.

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      Теги: Укрзалізниця Міністерство економічного розвитку і торгівлі
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