Європейська бізнес асоціація не підтримала автоматичну індексацію тарифів УЗ

Запропонована "Укрзалізницею" автоматична індексація тарифів не передбачена чинним законодавством.

Натомість питання збитковості державного підприємства можна вирішити ухваленням закону про залізничний транспорт та створенням Національної комісії з регулювання тарифів на транспортні перевезення.

Таку думку висловила під час наради у Державній регуляторній службі представниця Європейської бізнес асоціації Ярина Скороход.

"Ми маємо дуже чітку позицію стосовно автоматичної індексації тарифів. І повністю погоджуємося з думкою Міністерства економічного розвитку та торгівлі, сформульованою ще у лютому, коли вони говорили, що регулювання цін шляхом автоматичної індексації в принципі не передбачене законом.

Враховуючи це, а також те, що ми і так щороку з бізнес-спільнотою і центральними органами виконавчої влади переглядаємо рівень підвищення тарифів для того, щоб він був прийнятним для усіх сторін – ми не підтримуємо саме механізм автоматичної індексації", – зазначила Скороход.

Натомість покращити своє фінансове становище, на її думку, "Укрзалізниця" може не тільки шляхом перекладення навантаження на плечі бізнесу, а й через зміни у законодавстві і створенні нового регуляторного органу.

Потрібно ухвалювати закон про залізничний транспорт. Потрібно створювати Національну комісію з регулювання тарифів на транспорті. Це речі, які знімуть усі питання. Зокрема, буде знято питання щодо кроссубсидування пасажирських перевезень, адже бізнес УЗ буде розділений і кроссубсидування буде заборонене в принципі,

– наголосила Скороход.

Саме тому, за її словами, ЄБА пропонує консолідувати зусилля на стимулюванні нового парламенту ухвалити відповідні закони.

"Всі сторони мають виступити з твердим посилом щодо включення як першочергового законопроекту щодо податку на землю і виділення коштів для УЗ на погашення заборгованості за пасажирськими перевезеннями. Якщо ці ініціативи будуть включені як першочергові для нового уряду і нової Ради – це питання може бути вирішене найближчим часом", – наголосила Скороход.