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      Європейська Бізнес Асоціація виступає за перегляд підвищення тарифу на вантажоперевезення

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      Залізничні вантажні перевезення
      Залізничні вантажні перевезення / obozrevatel.com

      Європейська Бізнес Асоціація виступає за перегляд принципу автоматичної індексації тарифу на вантажоперевезення, раніше запропонованого компанією "Укрзалізниця".

      Про це в коментарі "Обозреватель" розповіла представник ЄБА Ярина Скороход. На її думку, тариф УЗ потрібно переглянути.

      Важливо зазначити, що нас не влаштовує механізм автоматичної індексації, тому що ми не визначаємо індекс, який був представлений УЗ як той, який відображає витрати компанії. Ми вважаємо, що тут і повинна виникнути дискусія, який саме індекс або навіть кошик індексів має бути. Кожна витратна складова і повинна визначати конкретний індекс,
      підкреслила Скороход.

      У той же час ЄБА виступає за створення експертної групи з представників бізнес-асоціацій, а також УЗ для вироблення компромісного тарифу. Раніше таку ідею запропонувала глава Державної регуляторної служби Ксенія Ляпіна.

      Як детально розписував "Обозреватель", "Укрзалізниця" активно просуває ідею підвищення тарифів на вантажоперевезення. Державна регуляторна служба не підтримала індексацію тарифів на вантажоперевезення.

      А глава об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков відкрито висловив сумнів у виваженості нового тарифу, який може завдати шкоди промисловості. Адже він піднімається щорічно, а бізнес не може постійно платити більше і утримувати підприємство монополіста.

      blog_ava
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      Теги: Укрзалізниця
      Джерело: 24 Канал
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