Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін не затверджувати підвищення тарифів "Укрзалізниці"

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" і Державної регуляторної службі з проханням не затверджувати механізм підвищення тарифів на вантажні перевезення на рівень зростання цін у промисловості.

В Асоціації заявляють, що таке рішення може, зокрема, привести до скорочення кількості перевезень залізничним транспортом. Бізнес, якщо тарифи "Укрзалізниці" різко підвищать, буде переходити на автомобільні перевезення, говориться в зверненні. Про це повідомляє "Обозреватель".

Крім того, за інформацією Асоціації, тільки з листопада 2017-го до грудня 2018-го витрати підприємств на залізничні перевезення зросли на 12 млрд грн. Так відбувається запланована індексація (підвищення тарифу) в середньому на 13-14%. Більше доводиться платити і за вагони.

За інформацією компаній-членів Комітету Асоціації, тільки в 2018 році вартість піввагонів, що належать AT "Укрзалізниця", за рахунок лібералізації вагонної складової тарифів була підвищена приблизно в 4 рази, що орієнтовно збільшило доходи AT "Укрзалізниця" на 8 млрд грн,

– йдеться у зверненні.

Піввагонами в Україні володіє як "Укрзалізниця", так і приватні компанії. Однак, підвищення тарифів державного підприємства призвело до зростання цін і у приватних власників (відбулося подорожчання в 2 рази).

Якщо ж проект про додаткову індексацію тарифів на рівень інфляції в промисловості візьмуть, крім уже затвердженого зростання, вартість перевезень збільшиться ще на 23%. Відповідно, бізнесу доведеться додатково виділити 11,7 млрд грн на рік.

Консультацій з бізнесом про те, як підвищувати ціни, що не провели. В результаті монополіст фактично може отримати право необмежено піднімати ціни. Більш того, в Асоціації відзначають, що головна стаття витрат для "Укрзалізниці" – зарплати (50%), а вони не прив'язані до зростання цін в промисловості.