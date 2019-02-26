13:38
26 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Жиріновський не пускає Лазарєва на Євровідєніє. Стриптиз для МВД
      Вєсті Кремля
      21:58, 25 лютого
      Вєсті.UA: Нове захоплення Кличка. Зеленський розучився рахувати
      Вєсті.UA
      21:18, 25 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини економіки
      КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ЄВРОБАЧЕННЯ 2019 ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Європейська Бізнес Асоціація закликала Кабмін не затверджувати підвищення тарифів "Укрзалізниці"

      88 Читать новость на русском
      "Укрзалізниця"
      "Укрзалізниця" / daynews.com.ua

      Європейська Бізнес Асоціація звернулася до Міністерства інфраструктури, "Укрзалізниці" і Державної регуляторної службі з проханням не затверджувати механізм підвищення тарифів на вантажні перевезення на рівень зростання цін у промисловості.

      В Асоціації заявляють, що таке рішення може, зокрема, привести до скорочення кількості перевезень залізничним транспортом. Бізнес, якщо тарифи "Укрзалізниці" різко підвищать, буде переходити на автомобільні перевезення, говориться в зверненні. Про це повідомляє "Обозреватель".

      Крім того, за інформацією Асоціації, тільки з листопада 2017-го до грудня 2018-го витрати підприємств на залізничні перевезення зросли на 12 млрд грн. Так відбувається запланована індексація (підвищення тарифу) в середньому на 13-14%. Більше доводиться платити і за вагони.

      За інформацією компаній-членів Комітету Асоціації, тільки в 2018 році вартість піввагонів, що належать AT "Укрзалізниця", за рахунок лібералізації вагонної складової тарифів була підвищена приблизно в 4 рази, що орієнтовно збільшило доходи AT "Укрзалізниця" на 8 млрд грн,
      – йдеться у зверненні.

      Піввагонами в Україні володіє як "Укрзалізниця", так і приватні компанії. Однак, підвищення тарифів державного підприємства призвело до зростання цін і у приватних власників (відбулося подорожчання в 2 рази).

      Якщо ж проект про додаткову індексацію тарифів на рівень інфляції в промисловості візьмуть, крім уже затвердженого зростання, вартість перевезень збільшиться ще на 23%. Відповідно, бізнесу доведеться додатково виділити 11,7 млрд грн на рік.

      Консультацій з бізнесом про те, як підвищувати ціни, що не провели. В результаті монополіст фактично може отримати право необмежено піднімати ціни. Більш того, в Асоціації відзначають, що головна стаття витрат для "Укрзалізниці" – зарплати (50%), а вони не прив'язані до зростання цін в промисловості.

      blog_ava
      MARUV не їде на Євробачення-2019 від України: реакція організаторів конкурсу
      сьогодні
      5850
      Теги: Укрзалізниця Бізнес
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      сьогодні , 01:06 Відмивали шалені суми за "металобрухт" з РФ: шокуючі деталі корупційних схем в "Укроборонпромі"
      7478
      Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      сьогодні , 12:01 Справи єднають: в Україні з'явилася онлайн-платформа для підприємців
      Блог Соцмережі 366
      Хто має поїхати на Євробачення-2019 від України замість MARUV?
      25 лютого , 19:28 Хто має поїхати на Євробачення-2019 від України замість MARUV?
      5399
      Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      сьогодні , 11:00 Чи зможуть ЛГБТ-пари всиновлювати дітей в Україні: уповноважений президента з прав дитини
      Ірина Поліщук 1701
      Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      сьогодні , 08:40 Эстония готовится к войне, или С кого Украина должна брать пример
      Блог Соцмережі 1481
      ТОП-8 способів заробити гроші в Інтернеті
       27 квітня 2016 , 14:24 1
      Подарунок від Миколая хлопчику Пєті: бурхлива реакція соцмереж на націоналізацію "Привату"
       19 грудня 2016 , 10:01 7
      British Рetroleum може відновити буріння у Мексиканській затоці
       4 квітня 2011 , 15:21
      ЄБРР наполягає на можливості кредитувати у гривні
       26 жовтня 2010 , 09:47
      Експорт електрики
       2 червня 2009 , 09:43
      Delta + Air France
       24 травня 2009 , 11:27
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук