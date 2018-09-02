Європейська освіта тепер доступна для київських школярів, – засновник компанії KAN Ігор Ніконов

1 вересня 2018 року компанія KAN відкрила надсучасний інноваційний навчальний заклад – "Гімназію А+" на території житлового комплексу "Комфорт Таун". Урочисто перерізали стрічку засновник компанії KAN Ігор Ніконов, його дружина, засновниця освітньої мережі "А +" Іванна Ніконова та директор мережі освітніх закладів "А +" Тетяна Курмаз.

Також на відкритті були присутні легендарні спортсмени України Володимир Кличко й Олександр Волков та директор Департаменту освіти і науки КМДА Олена Фіданян.



На відкритті був присутній спортсмен Володимир Кличко

Ігор Ніконов та його дружина розповіли, що "Гімназію А+" було створено разом з талановитою командою архітекторів бюро ARCHIMATIKA, яка багато років співпрацює з девелопером. KAN вже має мережу успішно дієвих освітніх закладів у місті Києві. Початкова школа, дитячий садок, дитячий клуб, Академія спорту та Академія сучасної освіти працюють вже не один рік і створюють у житлових проектах від KAN додаткові переваги комфортного середовища для життя.

За його словами, це перша школа з унікальним великим стадіоном, аналогів якому ще немає в Україні.

"Професійне футбольне поле розміром 40х60 для тренування учнів та проведення змагань міжнародного рівня з трибунами для вболівальників, що реалізовано згідно з стандартами ФІФА На окрему увагу заслуговує outdoor гімнастичний комплекс та баскетбольний майданчик (може використовуватися для волейболу, бадмінтону тощо), бігові доріжки з професійним покриттям згідно з стандартами International Association of Athletics Federation, стіна для скелелазіння та інше. На зовнішньому дитячому майданчику встановлено унікальний комплекс дитячих спортивно-розважальних атракціонів, на фоні яких навіть дорослому хочеться зробити фото", – підкреслив Ігор Ніконов.

Ще одна з інноваційних рис "Гімназії А+" – це можливість проведення занять просто неба. На спеціально облаштованому зеленому майданчику діти та їхні батьки мають можливість відвідати класи з малювання, поезії та йоги на свіжій травичці з краєвидом на ландшафтний парк. До речі, унікальні хвойні дерева та сакури для нього було привезено з кращих розплідників України та Німеччини.

"Гімназія А+" є повністю автономною, незалежною від системи централізованого міського опалення. Командою KAN було встановлено німецькі теплові насоси і сконструйовано геотермальне поле під стадіоном. Це вперше в Україні, коли настільки масштабна будівля обладнана подібною системою. Також у гімназії встановлено енергоефективне скло, що регулює прогрів повітря в аудиторіях, у дворі гімназії розміщені сонячні батареї, функціонує "розумне" освітлення та працює трирівнева система очищення води. У коридорах використано спеціальний лінолеум завтовшки 5 міліметрів (товщина стандартного – 2,5 міліметрів).

У "Гімназії А +" від KAN Development є їдальня для здорового харчування дитини та затишне кафе,надсучасна цифрова та традиційна бібліотека, шкільний театр, велика концертна зала на 200 осіб, професійний лекторій, студія звукозапису та обладнана сучасними інструментами музична студія. Класи інформатики, біології, хімії та Sciencelab з професійним лабораторним обладнанням, якому позаздрять навіть сучасні вчені. Для батьків у гімназії передбачено зручний паркінг, зокрема електрозарядні станції для автомобілів та велосипедів.

Також у школі розроблена унікальна програма, завдяки якій батьки онлайн б отримуватимуть інформацію щодо успіхів та талантів дитини. Це дозволить своєчасно виявити в неї найкращі якості та вміння для майбутнього розвитку та реалізації.

Додамо, що найближчим часом KAN готує до запуску ще кілька унікальних освітніх проектів мережі "А+", а саме у живому кварталі "Файна Таун", ЖК Respublika та унікальному комплексі Tetris Hall.