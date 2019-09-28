Європейські банки дадуть 900 мільйонів євро на дорогу Київ – Одеса

Європейські банки мають намір виділити Україні 900 мільйонів євро на ремонт дороги Київ – Одеса.

Виконувач обов'язків голови Державного агентства автомобільних доріг України Славомір Новак заявив,що уже вдалося завершити переговори з Європейськими банками з EIB і ЄБРР, пише "Громадське".

Важливо Чому руйнується траса Київ – Одеса

"Україна отримає наступні 900 мільйонів євро на капітальний ремонт дороги Київ – Одеса та підняття цієї дороги до категорії автобану", – сказав Новак.

Що таке автобан? Автобан — швидкісна автомагістраль. Автобани Німеччини є єдиною у світі діючою шляховою системою, на якій максимальна швидкість принципово законом не обмежена, а навпаки — заборонений рух повільного транспорту.

За словами Новака, на капітальний ремонт цієї дороги необхідно 2-3 роки. Роботи розпочнуться з наступного будівельного сезону.

Нещодавно Славомір Новак написав заяву на звільнення. 25 вересня Кабмін затвердив відставку Новака, він піде з посади 1 жовтня.

Що відомо про ремонтні роботи на трасі Київ – Одеса?Попередній етап масштабних ремонтних робіт почався влітку 2013 року. Євген Прусенко, який тоді очолював Укравтодор, заявляв, що "критичні зауваження автомобілістів на рахунок цієї дороги стосуються в основному ділянки Київ– Жашків, який фактично не ремонтувався близько 30 років". Він тоді нагадував, що в 2004 році ділянку Жашків – Червонознам'янка був капітально відновлений.



Ремонт дороги в 2013 році фінансувався за рахунок бюджетних грошей, а також кредитних коштів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку. Відкриття траси Київ – Одеса після капітального оновлення відбулося в жовтні 2004 року. Тоді її називали першим українським автобаном.