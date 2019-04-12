Європейські банки представили програми із підтримки бізнесу в рамках ініціативи з ЄС EU4Business

Міжнародні фінустанови готові і надалі допомагати розвивати український бізнес.

На Форумі у Харкові представники Європейського банку реконструкції та розвитку та Європейського інвестиційного банку представили свої програми підтримки малого та середнього бізнесу в рамках ініціативи ЄС EU4Business.

Форум Kharkiv SME Day організував Центр інформаційної підтримки бізнесу, заснований в рамках ініціативи ЄС EU4Business за підтримки ЄБРР. За словами учасників, такі заходи сприяють розвитку підприємництва в регіоні. Так, в Харкові вже два роки працює такий Центр, заснований на базі Харківської торгово-промислової палати. За цей час більше 1000 підприємців отримали інформаційну та консультаційну підтримку.

Ми хотіли б якомога більше надавати підтримки бізнесу. Ми співпрацюємо з інвестиційними організаціями, які покликані надати фінансування малому та середньому бізнесу. А потенціал підприємців вашого регіону в усіх сферах серйозний,

– сказав голова Представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі.

"Наш банк вже направив на розвиток малого та середнього підприємництва в Україні 1,5 млрд євро і планує продовжувати фінансування таких програм і проектів", – розповів голова Українського представництва Європейського інвестиційного банку Жан-Ерік де Загон.

Співпраця із міжнародними структурами дозволяє місцевим підприємцям залучати додаткові фінансові ресурси, покращувати якість товарів і послуг та розширювати ринки збуту.

Ми дійсно маємо гарні приклади співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку та Європейським інвестиційним банком. Сьогоднішній захід буде направлений на те, щоб презентувати європейські можливості для малого та середнього бізнесу Харківщини, для активізації діяльності, пошуку нових ідей,

– пояснила голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.

Завдяки підтримці підприємців за 5 років рівень експортних поставок українських товарів до країн ЄС зріс практично на 20%. А в Харківській області цей показник сягнув 30%.