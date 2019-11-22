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      Європейські банки виділили гроші на ремонт автодороги Київ-Одеса

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      ЄБРР виділив гроші на дорогу Київ-Одеса та будівництво об’їзної навколо Львова / censor.net.ua

      Україна отримає 900 мільйонів євро на реконструкцію автодороги Одеса-Київ та будівництво об’їзної навколо Львова. Половину грошей виділив Європейський банк реконструкції та розвитку, іншу – Європейський інвестиційний банк.

      Про підписані меморандуми між українським урядом та європейськими банками повідомив у фейсбуці прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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      За ці гроші планують реконструювати автодорогу Київ-Одеса в Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях. Загальна протяжність – 314 кілометрів. А також побудувати північну об’їзну дорогу навколо Львова протяжністю 23 кілометрів.

      Вже через три роки траса Київ-Одеса стане першим автобаном європейського рівня по всій протяжності, 
      – написав Гончарук.

      Що відомо про деталі фінансування? Проєкт реалізовуватиме Укравтодор. 

      ЄБРР контролюватиме посилення корпоративного управління та боротьбу з корупцією в агентстві. Моніторитиме реформування українського дорожнього сектору та прогрес у підвищенні дорожньої безпеки.

      Цікаво! ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні в 1993 році ЄБРР профінансував 450 проєктів на понад 14,5 мільярдів євро.

      Що відомо про ремонтні роботи на трасі Київ – Одеса

      Попередній етап масштабних ремонтних робіт почався влітку 2013 року. Тоді він фінансувався з бюджетних грошей, а також кредитів ЄБРР та Європейського інвестиційного банку.

      Про те, що європейські банки дадуть 900 мільйонів євро на дорогу Київ – Одеса повідомляли у вересні.

      Що відомо про північну об’їзну дорогу навколо Львова

      Планується, що нова траса з’єднає автомобільну дорогу Київ – Чоп із трьома шляхами державного значення, які ведуть від Львова до кордону з Польщею.

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Євросоюз Новини Києва Новини Одеси Укравтодор Гроші Дороги Ремонт Новини Львова ЄБРР Кабінет Міністрів України Олексій Гончарук
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