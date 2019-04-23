Європейські друзі Путіна привітали Зеленського з перемогою

Друзі Путіна – президент Чехії та прем'єр-міністр Угорщини – готові допомагати новообраному президенту України. Свою підтримку Володимиру Зеленському висловили Мілош Земан та Віктор Орбан.

У своїй заяві президент Чехії Мілош Земан наголосив: перемога артиста свідчить про бажання українців реформувати країну, зменшивши градус націоналістичної риторики.

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А президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорський уряд буде і надалі працювати над розвитком українсько-угорських відносин.

Напередодні Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах також привітали західні партнери України. Зокрема, президент США Дональд Трамп, та його французький і польський колеги Еммануель Макрон і Анжей Дуда.

З Росії теж надійшли вітання: від президента-втікача Віктора Януковича та глави Чечні Рамзана Кадирова. А от Путін відмовчується. Його прес-секретар сказав, що зарано. Бо, мовляв, ще не оголосили офіційні результати.