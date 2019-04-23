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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ НАБУ

      Європейські друзі Путіна привітали Зеленського з перемогою

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      Мілош Земан та Віктор Орбан
      Мілош Земан та Віктор Орбан / Колаж 24 каналу

      Друзі Путіна – президент Чехії та прем'єр-міністр Угорщини – готові допомагати новообраному президенту України. Свою підтримку Володимиру Зеленському висловили Мілош Земан та Віктор Орбан.

      У своїй заяві президент Чехії Мілош Земан наголосив: перемога артиста свідчить про бажання українців реформувати країну, зменшивши градус націоналістичної риторики.

      Читайте також: Хто привітав Володимира Зеленського з перемогою у президентських виборах

      А президент Угорщини Віктор Орбан заявив, що угорський уряд буде і надалі працювати над розвитком українсько-угорських відносин.

      Напередодні Володимира Зеленського з перемогою на президентських виборах також привітали західні партнери України. Зокрема, президент США Дональд Трамп, та його французький і польський колеги Еммануель Макрон і Анжей Дуда.

      З Росії теж надійшли вітання: від президента-втікача Віктора Януковича та глави Чечні Рамзана Кадирова. А от Путін відмовчується. Його прес-секретар сказав, що зарано. Бо, мовляв, ще не оголосили офіційні результати.

      якими протиукраїнськими заявами відзначилась влада чехії та угорщини
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      Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Україна – Росія Новини політики Чехія Угорщина
      Джерело: 24 канал
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