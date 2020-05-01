Європейські зарплати дати не можемо, – Пристайко про умови виїзду українців на роботу за кордон

Уряд не робитиме штучних перепон для українців, які хочуть виїхати за кордон на роботу. Але попередив про певні умови для країн, які хочуть прийняти в себе сезонних робітників з України.

Заходи з відновлення роботи за кордоном є частиною загального процесу пом'якшення карантину. Про це під час брифінгу заявив віцепрем'єр-міністр України з європейської та євроатлантичної інтеграції Вадим Пристайко, повідомляє 24 канал.

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Умови українського уряду до країн, які зацікавлені в українських робітниках

Кабмін очікує централізованих звернень від країн, які хочуть привезти до себе українських працівників. А також гарантованого працевлаштування на термін не менше як три місяці.

Від'їзд і приїзд груп робітників має бути скоординований і організований за допомогою чартерних рейсів.

Українці, які планують виїхати на роботу за кордон, повинні бути забезпечені тестуванням на коронавірус у тій країні, куди вони збираються.

Влада також очікує пакет соціального і медичного страхування для українських працівників, достойний рівень утримання і заробітної плати.

Уряд розраховує на українців, які раніше працювали за кордоном, на їхню допомогу в розбудові країни. Запропонувати активній частині цієї робочої сили європейський рівень зарплат ми не можемо, але й штучних перепон не будемо робити,

– заявив Пристайко.

Які країни вже звернулись до України щодо заробітчан

За словами Пристайка, 44 австрійські компанії чекають на 802 українців, які приїдуть на роботу.

Щодо Фінляндії, то ця країна очікує тисячі українців. За словами віцепрем'єра, мовиться про декілька сотень авіарейсів, які потрібно буде організувати.

Також до уряду звертався Ізраїль, Польща, Чехія, Німеччина та Велика Британія.

Зверніть увагу! 23 квітня майже 200 українців полетіли чартером до Фінляндії збирати полуницю. Чартер організували фінські фермери. Також аналогічний літак вилетів до Великої Британії. Хоча спочатку авіакомпанія МАУ скасувала це рейс через заборону Державіаслужби.

Карантин в Україні та закриті кордони: головне

Карантин по всій території України через пандемію коронавірусу запровадили 12 березня. Спершу він мав тривати до 3 квітня, однак згодом його продовжили до 24 квітня. А після цього – до 11 травня.

З 16 березня на територію України заборонено в’їзд іноземців (окрім тих, які мають посвідку на проживання). А з 17 березня обмежене міжнародне пасажирське авіа-, залізничне та автобусне сполучення. 27 березня Україна повністю закрила свої кордони для пасажирських перевезень.

В Україні під час карантину діють лише 18 пунктів пропуску на кордоні. Однак там можна перетнути кордон лише на автомобілі, піший перехід кордону закрито.

Уряд розробив п'ять етапів виходу з карантину. На третьому з них передбачено відновлення міжміських перевезень в межах області, на четвертому – відновлення роботи громадського транспорту. Щодо відкриття кордонів – інформації там немає.



Де в Україні можна перетнути кордон під час карантину / Інфографіка 24 каналу