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Європейські зірки бойкотують Євробачення 2019 в Ізраїлі: подробиці

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Євробачення 2019
Євробачення 2019

140 діячів знаменитостей, серед яких засновник рок-групи Pink Floyd Роджер Уотерс, британський композитор Брайан Іно, данський режисер Нільс Вест, переможець Євробачення 1994 Чарльз Макгеттіган і норвезька співачка Марі Бойне, закликають бойкотувати міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2019, який повинен пройти в Ізраїлі.

Видання The Guardian опублікувало відкритий лист європейських, канадських і американських артистів і діячів культури, які висловилися проти проведення Євробачення 2019 в Ізраїлі.

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У тексті йдеться, що Ізраїль порушує права людини в Палестині. Вони нагадали, що під час загострення ситуації в Газі ізраїльська армія вбила 62 неозброєних палестинців, зокрема шістьох дітей.

Ми наполягаємо на тому, що треба забрати в Ізраїлі право проведення конкурсу та перенести його в іншу країну, в якій дотримуються права людини. Поки палестинці не зможуть користуватися свободою, справедливістю і рівними правами, не має бути жодних звичаїв з державою, яка продовжує свою страшну політику щодо порушення прав людини в Палестині,
– наголошується у листі.

Нетта Барзілай – Toy: дивіться відео з переможницею Євробачення 2018

 

Нагадаємо, переможцем Євробачення 2018 стала учасниця від Ізраїлю Нетта Барзілай з піснею "Toy". Згідно з правилами, наступне Євробачення повинне відбутися у країні, представник якої здобув перемогу у попередньому конкурсі.

Теги: LifeStyle Музика Євробачення Нетта Барзілай Новини Ізраїля Скандал
Джерело: 24 Канал
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