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Європейський суд з прав людини ухвалив рішення щодо мораторію на продаж землі в Україні

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ЄСПЛ Ухвалив рішення щодо мораторію на продаж землі в Україні
ЄСПЛ Ухвалив рішення щодо мораторію на продаж землі в Україні / Humanrights.org.ua

Європейський суд з прав людини схвалив рішення, у якому мовиться, що постійне продовження в Україні мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення порушує права людини. Відповідне рішення ЄСПЛ схвалив за скаргами 2 громадян України, які отримали невеликі земельні ділянки більше 10 років тому.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Жодна інша держава Ради Європи не мала такої повної заборони, включаючи аналогічні країни з перехідною економікою... Суд встановив, що тягар, що накладається на двох заявників, був надмірним", – мовиться в рішенні суду.

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Суд присудив заявникам Софії Зеленчук з Івано-Франківська та Вікторові Цицурі з Тернопільщини по 3 тисячі євро. Проте суд зазначив, що надалі при подібних позовах він утримуватиметься від присудження грошових компенсацій.

ЄСПЛ також закликав Україну швидше законодавчо врегулювати ринок сільгоспземель, оскільки саме для такого законодавчого врегулювання і вводився мораторій.

"Суд постановив, що Україні слід вжити відповідні законодавчі або інші заходи для забезпечення справедливого балансу інтересів власником сільгоспземель і суспільства в цілому. Суд підкреслив, що він не вимагає негайного введення необмеженого ринку сільськогосподарських земель і що держава залишається вільною у виборі заходів, які слід вжити", – мовиться в рішенні ЄСПЛ.

Теги: Новини України Новини політики Європейський суд ринок землі
Джерело: 24 Канал
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