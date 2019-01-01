Європейській валюті виповнилося 20 років

1 січня 1999 року, рівно 20 років тому, у безготівковий обіг вперше була запущена єдина європейська валюта – євро. Зону її обігу спершу склали 11 країн Євросоюзу: Австрією, Бельгією, Німеччиною, Нідерландами, Ірландією, Іспанією, Італією, Люксембургом, Португалією, Фінляндією та Францією. І тільки через три роки, коли економісти переконалися, що майбутнє у євро є, з'явилися перші готівкові купюри.

Станом на 1 січня 2019 року у зоні євро – 19 держав, тепер у переліку є Греція, Кіпр, Мальта, Латвія, Литва, Естонія, Словенія та Словаччина.

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4 січня 1999 року вперше встановили офіційний курс євро до долара – за один євро давали один долар і майже 18 центів. За два роки, 26 жовтня 2000, фінансисти зафіксували історичний мінімум – 82,5 цента за один євро, а от на історичний максимум довелося трохи почекати – його зафіксували 15 липня 2008 року, коли євро коштував 1,59 долара.



Синім позначена єврозона, блакитним – країни з валютою, прив'язаною до євро

Тепер до євро прив'язані курси валют понад 20 держав світу. Утім, за двадцять років євро не став першою і визначальною міжнародною валютою, але впевнено посів друге після долара місце з часткою у світовому обігу в 30%.

Нагадаємо, раніше 24 канал детально писав про прогнози фахівців щодо 2019 року у сфері цін, зарплат та курсу валют.