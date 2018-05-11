Європейці не розуміють, що транзит газу в ЄС через України стримує Путіна від вторгнення, – МЗС

На думку заступника міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, газове питання – це те, що стримує повномасштабну агресію Росії. Однак в Європі не всі це розуміють та сприймають.

Таку думку вона висловила в ефірі "5 каналу".

"Питання ГТС – це питання нашої безпеки, бо, справді, для нас існування цього маршруту постачання газу в Європу є певним чинником гарантування невторгнення Путіна повністю у військовому режимі на територію України. І це те, що дуже слабко розуміють європейці. Принаймні, вони кажуть, що це не дуже розуміють", – заявила Зеркаль.

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"Водночас, існування альтернативних маршрутів знімає цей запобіжник. І що тоді станеться – ніхто не знає", – підсумувала заступниця голови МЗС.