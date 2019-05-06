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      Європу в травні засипало снігом: вражаючі фото та відео

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      Снігопад на Франкополі у Бельгії
      Снігопад на Франкополі у Бельгії / www.bbc.com

      У декількох країнах Європи раптово випав сніг, а температура знизилася всього лише до двох градусів тепла.

      Зокрема снігопади пройшли у Нідерландах, Бельгії, Франції та Німеччині, зазначили у BBC.

      Читайте також: В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання

      А у передгір'ях Альп товщина випав снів до 20 сантиметрів завтовшки.

      Нідерланди

      На малих висотах у Нілерландах не сніжило протягом десятиліть. У Лімберзі, наприклад, снігу на початку травня місцеві мешканці не балили з 1979 року.


      Діти у Нідерландах радіють несподіваному снігу


      Сніг у місті Вейлен, Нідерланди


      Засніжені тюльпани у Нідерландах

      Бельгія

      Потужний снігопад накрив й південну частину Бельгії. Товщина снігу у деяких місцях сягала аж до 10 сантиметрів.


      Снігопад у Бельгії

      Місцеві мешканці поділилися враженнями від погоди у соцмережах – усі здивовані такими погодними умовами.

      Франція

      У Парижі ж спостерігають найхолодніші травневі температури за останні 22 років.

      Учасники фестивалю у Франції


      Учасники фестивалю у Франції

      Дивіться відео: снігопади у Франції


      Німеччина

      Сніжить також й у горах в Німеччині. За прогнозами синоптиків, холодний фронт буде просуватися на південь країни. 


      Погода в містечку Гарміш-Партенкірхен у німецькій Баварії

      Сніг у Німеччині: дивіться відео

       

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      Теги: Бельгія Нідерланди Новини Франції Європа Погода
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