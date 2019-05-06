Європу в травні засипало снігом: вражаючі фото та відео
У декількох країнах Європи раптово випав сніг, а температура знизилася всього лише до двох градусів тепла.
Зокрема снігопади пройшли у Нідерландах, Бельгії, Франції та Німеччині, зазначили у BBC.
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А у передгір'ях Альп товщина випав снів до 20 сантиметрів завтовшки.
Нідерланди
На малих висотах у Нілерландах не сніжило протягом десятиліть. У Лімберзі, наприклад, снігу на початку травня місцеві мешканці не балили з 1979 року.
Діти у Нідерландах радіють несподіваному снігу
Сніг у місті Вейлен, Нідерланди
Засніжені тюльпани у Нідерландах
Бельгія
Потужний снігопад накрив й південну частину Бельгії. Товщина снігу у деяких місцях сягала аж до 10 сантиметрів.
Снігопад у Бельгії
Місцеві мешканці поділилися враженнями від погоди у соцмережах – усі здивовані такими погодними умовами.
Франція
У Парижі ж спостерігають найхолодніші травневі температури за останні 22 років.
Учасники фестивалю у Франції
Учасники фестивалю у Франції
Дивіться відео: снігопади у Франції
Німеччина
Сніжить також й у горах в Німеччині. За прогнозами синоптиків, холодний фронт буде просуватися на південь країни.
Погода в містечку Гарміш-Партенкірхен у німецькій Баварії
Сніг у Німеччині: дивіться відео