Європу в травні засипало снігом: вражаючі фото та відео

У декількох країнах Європи раптово випав сніг, а температура знизилася всього лише до двох градусів тепла.

Зокрема снігопади пройшли у Нідерландах, Бельгії, Франції та Німеччині, зазначили у BBC.

Читайте також: В Україну йдуть заморозки: де та коли чекати похолодання

А у передгір'ях Альп товщина випав снів до 20 сантиметрів завтовшки.

Нідерланди

На малих висотах у Нілерландах не сніжило протягом десятиліть. У Лімберзі, наприклад, снігу на початку травня місцеві мешканці не балили з 1979 року.



Діти у Нідерландах радіють несподіваному снігу



Сніг у місті Вейлен, Нідерланди



Засніжені тюльпани у Нідерландах

Бельгія

Потужний снігопад накрив й південну частину Бельгії. Товщина снігу у деяких місцях сягала аж до 10 сантиметрів.



Снігопад у Бельгії

Місцеві мешканці поділилися враженнями від погоди у соцмережах – усі здивовані такими погодними умовами.

Je ziet het goed: dit sneeuwtapijt ligt in mei in ons land. https://t.co/G9ZU8jJew8 pic.twitter.com/U1TmZpKak9 — VTM NIEUWS (@VTMNIEUWS) 4 травня 2019 р.

Франція

У Парижі ж спостерігають найхолодніші травневі температури за останні 22 років.

Учасники фестивалю у Франції



Учасники фестивалю у Франції

Дивіться відео: снігопади у Франції



Німеччина

Сніжить також й у горах в Німеччині. За прогнозами синоптиків, холодний фронт буде просуватися на південь країни.



Погода в містечку Гарміш-Партенкірхен у німецькій Баварії

Сніг у Німеччині: дивіться відео