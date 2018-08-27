"Євросоюз – це бруд": віце-прем'єр Італії зробив нову скандальну заяву

Міністр внутрішніх справ Італії Маттео Сальвіні знову гнівно розкритикував Євросоюз і назвав його "брудом". Одіозний чиновник також повторив погрози припинити фінансування в бюджет ЄС.

Таку заяву віце-прем'єр Італії зробив у невеликому містечку Пінцоло в північних Альпах, передає Euractiv.

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Європа ще раз продемонструвала безпрецедентний бруд, який не заслуговує на наші гроші,

– сказав Сальвіні.

Зазначимо, у п'ятницю, 24 серпня, в Брюсселі відбулася зустріч на високому рівні, на якій представники європейських країн не змогли прийняти рішення щодо 177 мігрантів з італійського судна Diciotti. У результаті по 20 мігрантів вирішили прийняти Албанія та Ірландія. Тоді ж, Сальвіні заявив, що інших прийме католицька церква "за нульовою ціною" для італійського платника податків.

Водночас, віце-прем'єр країни Луїджі Ді Майо наголосив, що Європейський союз вирішив знову відвернутися від Італії.

"Вони хочуть, щоб італійські громадяни заплатили 20 мільярдів євро? Тоді продемонструйте їм, що вони цього заслуговують, і що вони беруть на себе відповідальність за проблему, з якою ми більше не можемо справлятися самотужки. Кордони Італії – це кордони Європи", – заявив він.

Нагадаємо, напередодні віце-прем'єр-міністр Італії Луїджі ді Майо заявив, що Італія може припинити внески у ЄС, якщо Брюссель не втрутиться у ситуацію навколо корабля італійської берегової охорони Diciotti, на борту якого перебувають мігранти.

Що відбувається із судном Diciotti? Минулого тижня моряки судна підняли на борт півтори сотні мігрантів, після чого спробували доставити їх до берегів Мальти. Отримавши відмову, рятувальники вирушили до острова Лампедуза, потім зупинилися на Сицилії. В уряді Італії не дозволили висадити мігрантів на берег і почали вимагати розмістити їх в інших європейських країнах.