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      Євросоюз домовився про зону вільної торгівлі з країнами Меркосур

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      ЄС та Меркосур дійшли згоди щодо зони вільної торгівлі
      ЄС та Меркосур дійшли згоди щодо зони вільної торгівлі / Фото з відкритих джерел

      Євросоюз і південноамериканський торгово-економічний союз Меркосур закінчили перемовини про створення спільної зони вільної торгівлі. Це дозволить європейським компаніям заощадити до 4 мільярдів євро митних зборів на рік.

      В оприлюдненому повідомленні на сайті Єврокомісії, яке було опубліковано в п'ятницю, 28 червня, мовиться, що угода охопить регіон із загальним населенням 780 мільйонів осіб та "зміцнить тісні політичні та економічні відносини між ЄС і країнами союзу".

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      Угода між ЄС та Меркосур має скасувати більшість чинних тарифів на експорт з ЄС до країн союзу, що зробить європейські компанії більш конкурентоспроможними і заощадить їм мита розміром в 4 мільярди євро на рік.

      Глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив, що це без перебільшень історична угода і навіть більше, це "найбільша торгова угода, яку будь-коли укладав Євросоюз".

      Президент Бразилії Жаїр Болсонару наголосив, що ця угода одне з найважливіших досягнень всіх часів, яке дасть величезні переваги економікам обох сторін.

      Меркосур та ЄС – це чверть світової економіки, і тепер бразильські виробники отримають доступ до цього величезного ринку,
      – зазначив він.

      Переговори щодо створення зони вільної торгівлі між ЄС та Меркосур тривали з перервами з 2000-го року. Зараз сторонам залишилося укласти угоду про скасування ввізних мит та зняття всіх обмежень для доступу експортерів на ринки обох об'єднань.

      Що таке Меркосур?Це союз, що об'єднує п'ять країн Південної Америки – Бразилію, Аргентину, Уругвай, Парагвай та Венесуелу – в спільний ринок зі штаб-квартирою в Монтевідео. Загальна кількість населення чотирьох країн понад 270 мільйонів людей. Як асоційовані члени до союзу також входять: Чилі, Болівія, Перу, Колумбія та Еквадор.

      У Євросоюзі проживає 512 мільйонів осіб. 2018 року сукупний експорт підприємств з ЄС до Меркосуру становив 45 мільярдів євро, водночас з Меркосуру до ЄС було експортовано товарів на суму 42,6 мільярда євро.

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      Теги: Євросоюз Бразилія Аргентина Венесуела Латинська Америка
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