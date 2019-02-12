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      Євросоюз і США готують санкції проти Росії за захоплення українських моряків і кораблів

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      ЄС і США готують санкції проти Росії за захоплення українських моряків і кораблів
      ЄС і США готують санкції проти Росії за захоплення українських моряків і кораблів / Ілюстративне фото

      Представники США і Євросоюзу близькі до того, щоб узгодити санкції проти Росії у відповідь на захоплення українських моряків і кораблів у Керченській протоці. Ці санкції можуть бути введені протягом найближчих 2 місяців.

      Це питання повинні обговорити 18 лютого голови МЗС Євросоюзу, повідомляє у The Financial Times з посиланням на дипломатичні джерела.

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      Очікується, що санкції будуть введені щодо фізичних осіб і компаній, що мають прямий стосунок до захоплення українських моряків і кораблів.

      Британія і її кілька союзників у ЄС домагаються, щоб нові обмежувальні заходи були оголошені Євросоюзом у найближчі тижні", повідомив британський телеканал Sky News з посиланням на джерела.

      Коли є порозуміння (США і ЄС), то є й ефективніший вплив (при введенні санкцій). Правильно, що ми зараз рухаємося до того, щоб підвищити ціну, яка Росія платитиме за свої дії,
      – наводить Sky News слова своїх джерел.

      Переговори про обмежувальний рівень всередині ЄС відбуваються на рівні робочої групи.

      "Більше імен (у санкційних списках), більше заморожених активів", – заявило джерело у дипломатичних колах, коментуючи заходи, що готуються.

      У низці західних країн існує стурбованість щодо того, що їхня відповідь на інцидент у Керченській протоці була занадто слабкою, "дозволивши залишитися безкарним тому, що можна назвати порушенням міжнародного морського права".

      "Одне з джерел заявило про наявність доказів того, що Росія продовжує обмежувати прохід суден через цей водний простір за наявності свідоцтв про падіння обсягу перевезень за останні два місяці", – передає канал.

      Читайте також: За тим же сценарієм: суд Москви залишив під вартою ще чотирьох українських моряків

      Деякі члени ЄС спочатку вважали, що проблема навколо Керченської протоки буде вирішена дипломатичним шляхом. Однак немає жодних ознак того, що Москва планує звільнити моряків.

      Як українські моряки стали російськими військовополоненими? 25 листопада 2018 року у районі Керченської протоки прикордонний корабель Росії протаранив буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Попри це, в Росії заявили, що українські кораблі нібито неправомірно увійшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і прямували до Керченської протоки.

      Після атаки українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки прикордонні судна РФ влаштували стрілянину по українських суднах. Через це 6 українських військових моряків зазнали поранень.

      Росія захопила 2 українських кораблі та взяла в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі українські моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.

      Попереднє слідство у справі моряків триватиме у Росії до 25 травня. А їхні адвокати прогнозують, що сам суд над українцями в Росії почнеться не раніше, ніж через рік.

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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики Новини США Українці в полоні РФ Конфлікт в Азовському морі Санкції Євросоюз Водний транспорт
      Джерело: 24 Канал
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